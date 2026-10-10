Kármán András: A vagyonadó 5 százalékát közcélokra is fel lehet majd ajánlani

Újabb részleteket közölt a vagyonadóról Kármán András pénzügyminiszter a Facebook-oldalán.

„Miután a vagyonadót a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekintjük, egy speciális megoldást is létrehozunk hozzá. Az adózók a vagyonadójuk 5 százalékát közcélokra felajánlhatják, hiszen a lényeg, hogy a forintok a magyar emberek javára hasznosuljanak”

– írta.

Első alkalommal 2027. augusztus 31-ig, az idei év végi állapotot figyelembe véve kell teljesíteni az adófizetést.

A vagyonok értékének kiszámításában a NAV segítséget fog nyújtani: online kalkulátort készít, és külön kalkulátort tesz elérhetővé azon ingatlanok árának megbecsüléséhez is, amelyeket nem adtak-vettek az elmúlt évtized során.

Kármán András Fotó: Németh Dániel/444

Azon ingatlanok esetében, ahol történt adásvétel, a tranzakciótól számított egy éven belül a tranzakciós érték felhasználásával, azt követően pedig annak az értéknek az indexálásával történhet meg az érték megállapítása. Különleges esetekben szakértő bevonására is sor kerülhet.

Az érintett belföldi adózóknak a magyar és a külföldi vagyonuk után egyaránt keletkezik adófizetési kötelezettségük, figyelemmel a nemzetközi egyezmények rendelkezéseire is. A külföldiek pedig a magyarországi ingatlan- és társasági részesedésük után fizetik be a vagyonadót.

Vagyonadót azok fizetnek majd, akik egymilliárd forint fölötti nettó vagyonnal rendelkeznek – bankszámlákon, ingatlanban, ingóságokban, céges vagyonban, pénzügyi alapokban vagy akár bizalmi vagyonkezelésben. Az adó kulcsa a tervek szerint az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonok esetében 1 százalék, a 100 milliárd forint fölötti vagyonoknál pedig a 100 milliárd forint feletti részre vonatkozóan 1,5 százalék lesz.

A tervezetről ebben a cikkben írtunk részletesen.