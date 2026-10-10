Kármán András: A vagyonadó 5 százalékát közcélokra is fel lehet majd ajánlani

Újabb részleteket közölt a vagyonadóról Kármán András pénzügyminiszter a Facebook-oldalán.
„Miután a vagyonadót a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekintjük, egy speciális megoldást is létrehozunk hozzá. Az adózók a vagyonadójuk 5 százalékát közcélokra felajánlhatják, hiszen a lényeg, hogy a forintok a magyar emberek javára hasznosuljanak”
– írta.
Első alkalommal 2027. augusztus 31-ig, az idei év végi állapotot figyelembe véve kell teljesíteni az adófizetést.
A vagyonok értékének kiszámításában a NAV segítséget fog nyújtani: online kalkulátort készít, és külön kalkulátort tesz elérhetővé azon ingatlanok árának megbecsüléséhez is, amelyeket nem adtak-vettek az elmúlt évtized során.
Azon ingatlanok esetében, ahol történt adásvétel, a tranzakciótól számított egy éven belül a tranzakciós érték felhasználásával, azt követően pedig annak az értéknek az indexálásával történhet meg az érték megállapítása. Különleges esetekben szakértő bevonására is sor kerülhet.
Az érintett belföldi adózóknak a magyar és a külföldi vagyonuk után egyaránt keletkezik adófizetési kötelezettségük, figyelemmel a nemzetközi egyezmények rendelkezéseire is. A külföldiek pedig a magyarországi ingatlan- és társasági részesedésük után fizetik be a vagyonadót.
Vagyonadót azok fizetnek majd, akik egymilliárd forint fölötti nettó vagyonnal rendelkeznek – bankszámlákon, ingatlanban, ingóságokban, céges vagyonban, pénzügyi alapokban vagy akár bizalmi vagyonkezelésben. Az adó kulcsa a tervek szerint az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonok esetében 1 százalék, a 100 milliárd forint fölötti vagyonoknál pedig a 100 milliárd forint feletti részre vonatkozóan 1,5 százalék lesz.
A tervezetről ebben a cikkben írtunk részletesen.
Ahogy egy 12 milliós új Toyota sem. A kormányzati honlapon elolvasható a vagyonadóról és a kata változtatásáról szóló törvénytervezet. A kormány számításai szerint 15 ezren négy év alatt 800 milliárd forintnyi vagyonadót fizethetnek. A katából 60 milliárdos pluszt várnak, de a feketefoglalkoztatás elleni szabályok kizárhatják belőle az influenszereket.