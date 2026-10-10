Manuel Neuer elmúlt 40 éves, sok minden történt vele pályafutása során, de ilyen villámgyors gólt még soha életében nem kapott

Csodás rekordot sikerült megdöntenie vénségére Manuel Neuernek, a Bayern München világbajnok kapusának. A 40 éves, 127-szeres válogatott játékos a kapujától negyven méterre kapta meg a labdát Luis Diaz kezdőrúgása után, majd azonmód beleemelte az ellenfél játékosába, Fellhauerbe.

Aki meglepetésében megiramodott, lerázta Neuert és nemes egyszerűséggel a kapuba lőtt. Eddig a pillanatig összesen 8 másodperc telt el a kezdő sípszó óta, ami abszolút Bundesliga-rekord.

Mint a Goal.com írja, eddig Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen) és Kevin Volland (Hoffenheim) tartották a csúcsot közösen, 9 másodperces idővel.

Manuel Neuer pályafutása utolsó szezonjánál tart, az elmúlt hetekben-hónapokban többször is utalt arra, hogy vissza fog vonulni. Az Augsburg–Bayern meccs szombat délután 4 órakor még tart, félidőben 1-0-ra vezetnek a hazaiak.