Rákay Philip: „Gyomorforgató az a vádaskodással vegyes rágalmazáshullám, amely hetek óta a személyemet övezi”

Mi is beszámoltunk róla, hogy hivatali kötelesség megszegésével elkövetett hivatali visszaélés miatt nyomoz a BRFK Rákay Philip egyik cége, a Rácalmás Greendustry Projekt Zrt. gyanús rácalmási földvásárlásának ügyében. A sztori lényege, hogy Rákay Philip megsejthette, hogy a Hankook kibővíti a gumigyárát, a földügyleten másfél milliárdot keresett, ezért nyomozás indult.

Rákay erre fel kiadott egy hosszú, de olvasmányos közleményt. Ennek az érdemi része úgy szól, hogy

„a fenti ügyletek kapcsán semmilyen állami, kormányzati forrásból semmilyen belső információ nem jutott hozzám, és nem is befolyásolt semmilyen üzleti döntés meghozatalában”.

Tehát Rákay tagadja, hogy bűncselekményt követett volna el, sőt, a leghatározottabban visszautasítja „a személyemet, vagy tevékenységemet bűncselekmények elkövetésével alaptalanul összefüggésbe hozó állítást, sugallatot”. Még azt is belengeti, hogy „ha a nyomozó hatóság valóban eljárást indít a feljelentés nyomán, úgy hamis vád miatt büntetőfeljelentést fogok tenni”.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Az egész földvásárlási ügyet részletesen magyarázza, de mindenekelőtt fel van háborodva.

„Gyomorforgató az a vádaskodással vegyes rágalmazáshullám, amely hetek óta a személyemet övezi, és amelynek eredője nem más, mint Magyar Péter kormányának egyetlen célja és tudománya: a politikai boszorkányüldözés és bosszúállás. A magyar sajtó jelentős része pedig bokacsattogtatva asszisztál ehhez a cirkuszhoz, s (sic!) bármiféle kritika nélkül, sőt kéjes örömmel vesz részt minden olyan embernek a legaljasabb karaktergyilkolásában, aki a jobboldali, keresztény, patrióta kormányzat elmúlt 16 évében vállalta értékrendjét és meggyőződését, kiállva Orbán Viktor politikája mellett”

– egy levegővétellel.

Majd így folytatja:

„Hetek óta az én homlokomra is napi szinten célkeresztet rajzolnak.

Elég egy minden alapot nélkülöző »civil feljelentő«, aki a legképtelenebb vádakat is megfogalmazhatja, az egyensajtó máris címlapon fröcsköli tova a rágalmazó hazugságokat, nem is mérlegelve azt, vajon van-e bármiféle valóságalapja a feljelentésnek, az úgynevezett nyomozásnak, amelyek tényéről a sajtó rendre előbb értesül, mint maga az érintett. Valóságalapja természetesen egyik ilyen »ügynek« sincs, ami előbb-utóbb be is bizonyosodik majd, de addig is lehet bűnözőnek bélyegezni egy ártatlan embert, jelesül engem”.

Az eljárásról a Telex alapján számoltunk be, a lapnak ugyanis megerősítette a BRFK, hogy valóban nyomoznak az ügyben.