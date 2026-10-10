Újabb késes támadás történt egy lengyelországi iskolában, a héten már a harmadik, több helyen szünetet rendeltek el

Az egyik támadás helyszíne Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

Újabb támadás történt szombaton egy lengyelországi iskolában, kevesebb mint egy hét leforgása alatt ez a harmadik eset. A rendőrség közleménye szerint egy varsói felsőoktatási intézmény hivatali helyiségében egy 21 éves diáklány sebesített meg három másik lányt egy „veszélyes tárggyal”, mielőtt az iskola alkalmazottja lefegyverezte őt.

Az áldozatok iratokat adtak le az irodában, amikor a nő rájuk támadt. Egy 17 éves diáklányt vágott sebekkel a karján kórházba szállítottak, egy másik 17 éves és egy 24 éves diáklányt a helyszínen láttak el. Úgy tudni, a támadó nem ismerte áldozatait.

A hatóságok nem közölték, pontosan melyik iskoláról van szó, csak annyit tudni, hogy a lengyel főváros Praga nevű negyedében egy felsőoktatási intézmény volt, ahol szombaton is volt oktatás.

A rendőrség nem sokkal korábban azt is bejelentette, hogy szerte az országban 76 embert vettek őrizetbe, és összesen már csaknem 50 ezer oktatási intézményben tartottak ellenőrzést a héten történt két iskolai késelés nyomán.

A rendőrségi műveletek folyamatban vannak annak érdekében, hogy a gyerekek minden iskolában biztonságban legyenek.

Pénteki közlés szerint számos kiskorú internetes fenyegetés gyanúja miatt került őrizetbe. Az esetek többségében 13-17 év közötti fiatalok olyan felvételeket tettek közzé a közösségi médiában, amelyeken gyilkosság elkövetésével fenyegetőztek. Egyes esetekben a diákoknál kést is találtak.

Az utóbbi napokban történt késelések miatt pénteken több általános, illetve középiskola vezetése tanítási szünetet rendelt el. Emellett számos szülő maga is úgy döntött, hogy egyelőre nem engedi gyermekét iskolába.

Csütörtökön a Mazóviai vajdaságban fekvő Wyszków egyik általános iskolájában egy 15 éves tanuló három embert késelt meg, akik közül az egyik, az iskola 37 éves gondnoka meghalt.

Szerdán szintén egy mazóviai város, Ostroleka szakközépiskolájában történt késelés, akkor tízen megsebesültek, köztük az elkövető, az iskola egyik 19 éves diákja is, aki azután sebesítette meg magát, hogy ámokfutása után elmenekült.

Aznap őrizetbe vettek egy 17 éves fiatalembert is, aki a szintén mazóviai Sierpc város egyik iskolájában fenyegetőzött támadás elkövetésével.

A támadások sokkolták Lengyelországot, ahol az iskolai erőszak új jelenségnek számít. Csütörtök estére olyan szóbeszéd kezdett terjedni, amely szerint összehangolt esetekről van szó, és további támadások várhatók. A hatóságok szerint ezekre semmi bizonyíték nem utal. (MTI)