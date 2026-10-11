A kormányfő és a kormányfő-helyettes elleni lehetséges merénylet miatt ülnek össze a lengyel biztonsági szolgálatok

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A lengyel biztonsági szolgálatok sürgős tanácskozását hívták össze vasárnap a Donald Tusk lengyel kormányfő és Wladyslaw Kosiniak-Kamysz kormányfőhelyettes, védelmi miniszter elleni lehetséges merénylet miatt - közölte Jacek Dobrzynski, a titkosszolgálatok felügyeletéért felelős miniszter szóvivője az X-en.

Dobrzynski bejegyzése szerint a belbiztonsági ügynökség (ABW) és más biztonsági szervek tisztviselői Marcin Kierwinski belügyminiszter és Tomasz Siemoniak, a titkosszolgálatok felügyeletéért felelős miniszter kezdeményezésére ülnek össze vasárnap délelőtt – írja az MTI. A tanácskozást azért szervezik, mert a rendőrség Donald Tusk és Wladyslaw Kosiniak-Kamysz elleni lehetséges merényletről kapott információt e-mailben – írta Dobrzynski.

A tanácskozást Karolina Galecka belügyi szóvivő is megerősítette az X-en. Adam Szlapka kormányszóvivő arról beszélt, hogy az információ ellenére változatlan marad Tusk napi programja, a kormányfő Varsóban tartózkodik. Az egyik helyi TV beszámolója alapján Tusk vasárnap reggel gyalog, különösebb biztonsági intézkedések nélkül érkezett a varsói kormányfői hivatalba. Ott részt vett egy másik értekezleten, amin megvitatták azokat a hatósági intézkedéseket, amik az elmúlt napokban történt három iskolai késelés, valamint az interneten megjelent, iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetések kapcsán teendők.

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