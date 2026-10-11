Komjáthi Imre a fiatalok elérésében példát mutat a vén csataló Orbánnak

Az MSZP és a Fidesz évtizedeken át küzdött egymással és az országgal. 2026-ra mindkét párt ugyanattól szenved: nem tudja megszólítani a fiatalokat. Fontos különbség, hogy az MSZP a középkorúakat és az idősebbeket sem tudja, a tavaszi választáson már nem is indultak. A Fidesznek azért maradtak szavazói, elsősorban az idősebbek körében.

A vén csataló Orbán a mai napig nem tudja, mihez kezdjen a fiatalokkal, ezért jobb híján a Lendvay utcai Fidesz-székház parancsnoki szobájában várja a gazdasági összeomlást.

Nem úgy Komjáthi Imre, az MSZP sokat tapasztalt harcosa, a szocialisták Retkes Attilája. A lényegében nem létező párt elnökválasztását azután is megnyerte, hogy az MSZP nem indult a választáson. Elnöki pályázatában a fiatalok elérésében tapasztalható deficitről külön is szólt, amire a vele készült interjúban rá is kérdezett az mszp.hu.

A válasz egy kőkemény lecke Orbánnak arról, mihez is kellene kezdeni a fiatalokkal:

„Azzal, hogy nem leereszkedni próbálok hozzájuk öltönyben, hanem ott vagyok, ahol ők léteznek. Június óta például saját Discord-szerverem van, ahol már több száz fiatallal beszélgetünk teljesen közvetlenül. Nincs cenzúra, nincs sallang: zenékről dumálunk, játékokról vagy éppen kőkemény napi politikai ügyekről. Ráadásul a hétköznapokban sem egy elefántcsonttoronyban ülök. Ha le kell vezetni a feszültséget, május óta rendszeresen futok 5–8 kilométert, a fülhallgatóban meg sokszor Metallica szól – a koncertjükön is ott voltam. Amikor meg végre akad egy kis szabadidőm, leülök a gép elé, és jöhet a S.T.A.L.K.E.R. 2. Nem kell megjátszani magunkat: a politika sem attól lesz emberi, ha mesterkélt szerepeket tanulunk be, hanem ha merünk normális, elérhető emberek maradni.”

Az interjúban Komjáthi egészen 2030-ig szalad előre, amikor reményei szerint országos választási alternatívát állítanak, vagy ha ez nem sikerül, akkor a tények alapján levonják a tanulságot. Vélhtően úgy, ahogy ez idén is történt.