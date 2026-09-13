Orbán Viktor most aztán felvette a kesztyűt, de tényleg, komolyan, igazán

POLITIKA

Ugyan zártkörű volt az idei Polgári Piknik, és nem is lehetett megtekinteni Orbán Viktor volt miniszterelnök beszédét, szombat este ő maga osztott meg belőle egy részletet, azzal a felütéssel:

„Vége az újkommunistákkal szembeni türelmi időnek. Felvesszük a kesztyűt és harcolunk!”

Az idei kötcsei találkozónak hosszú idő után úgy futott neki a Fidesz, hogy elvesztette az országgyűlési választásokat (nem kicsit, nagyon), a nyár pedig meglehetősen ziláltra sikeredett: míg Orbán Viktor körbenyaralta a Balkánt, az egykori kormánypárt, annak szellemi holdudvara és propagandagyára elkezdett szétesni. Voltak, akik éles kritikákat fogalmaztak meg a vezetéssel és magával a kampánnyal szemben is, új formációt kezdtek el gründolni, egymás torkának ugrottak, lemondtak, kiléptek, leléptek, vagy éppen totálisan eltűntek a közéletből (tényleg, tudja valaki, mi van Menczer Tamással?).

Mindenesetre ebből a helyzetből kellett volna őszre valahogy összerántania a tábort Orbánnak. És bár magát a teljes beszédet nem lehetett szombaton követni, érdemes megnézni, mik voltak azok a fő üzenetek, amiket arra is érdemesnek tartottak, hogy a szélesebb közönséggel megosszanak.

  • Brüsszel.
  • Soros-terv.
  • Multicégek.
  • Nem leszünk gyarmat.
  • Harcolni kell.

Igen, mindenki jól olvasta, valóban olyan, mintha megállt volna az idő, és Orbán Viktor egy tavalyi (vagy bármely 2016-os) beszédét szedte volna elő a fiókból, és porolta volna le egy kicsit. Vesztésre optimalizálva.

Orbán Viktor Kötcsén kérdésekre válaszol.
Fotó: Kristóf Balázs/444

A beszéd nyilvánossá tett részében az egykori miniszterelnök felsorolta az összes olyan toposzt, amire 16 évnyi kormányzását építette: a külső támadások ellen fel kell készülni, a gyarmatosításnak nem engedünk, harc, harc, harc. Kesztyű.

Persze, minthogy jelen esetben nem Orbán Viktor van kormányon, kénytelen volt foglalkozni a győztessel is. A Tiszával kapcsolatban az volt a (nem túl eredeti) megfejtése, hogy a jelenlegi kormánypártnak az a küldetése, hogy gyarmatot csináljon Magyarországból, erről állapodott meg a gyarmattartó Brüsszellel, és még a magyar gazdaságot is át fogja adni a külföldieknek, a magyar cégeket tönkreteszi, és így tovább.

Majd jött a lényegi mondandó:

„Türelmesek voltunk, tán még a kelleténél jobban is, és méltányosak is voltunk. Ahhoz képest, ahogy ők viselkedtek, talán még a kelleténél is jobban. De megadtuk a száz nap méltányos türelmi időt, és lenyeltük az összes sértésüket. Eltelt öt hónap. Ez a szakasz véget ért. Ennek vége van, ezt nem lehet folytatni. Eljött a nemzeti ellenállás ideje. Vége a türelemnek, vége a méltányosságnak, vége minden egyoldalú gesztusnak. Föl kell venni a kesztyűt, és harcolni kell.”

Lényeg tehát a lényeg: Orbán Viktor szerint eljött a nemzeti ellenállás ideje. És most kapcsoljuk 2025-öt:

„Épp ideje volt, hogy valaki felemelje a zászlót és nemzeti ellenállási mozgalmat hirdessen. A Nemzeti Ellenállás Mozgalom munkája fontos. Örülök, hogy én is csatlakozhattam, mert olyan dolgok történnek manapság a világban, leginkább persze Brüsszelben és Magyarországgal szemben, ami ellen fel kell lépni és csak közösen tudunk fellépni.”

Bizony, Orbán Viktor 2025 tavaszán is pont meghirdette a nemzeti ellenállást, akkor is Brüsszel akart beleavatkozni a magyar szuverenitásba a Tisza Pártot felhasználva, de egyébként ebben sincs semmi új, a Fidesz-KDNP 16 évet kormányzott úgy, hogy folyamatos ellenállásban és harcban volt.

2026. április 12-én viszont elvesztették a választást, méghozzá bődületesen. Volt is némi átrendeződés, sorcsere a Parlamentben, hogy aztán a foci vébéről visszatérő Orbán immár Bóka Jánossal az oldalán jelezze: ellenállási nyilatkozatot készítettek, hogy meghatározzák magukat az új rendszer (ők önkénynek, illegitimnek, a Kádár-kor visszatértének tekintik) ellenében, és készek ellenállni. Aztán inkább megint elment ellenállás helyett nyaralni.

De most visszatért. Megint. És felveszi a kesztyűt. Újra. Mert sosem késő egy újabb ellenállási mozgalmat hirdeti. Sokadjára.

Videónk Kötcséről itt tekinthető meg, galériánk az érkezőkről pedig itt.

POLITIKA fidesz polgári piknik Nemzeti Ellenállás Mozgalom Tisza Párt kötcsei találkozó orbán viktor brüsszel
Kapcsolódó cikkek

„Nincs dolgunk egymással, te önhitt fallosz” – egymásnak estek a fideszes influenszerek

Kacsoh Dániel otthagyta a Mandinert, Kurucz Dániel interjút készített vele, erre jött Lentulai Krisztián meg Szakács István, és elszabadultak az indulatok.

Herczeg Márk
POLITIKA

Eposzi seregszemle vereség után: gyűlik a Fidesz holdudvara Kötcsén

Gajdics Ottó integetve, mások kevésbé derűsen érkeztek a helyszínre.

Diószegi-Horváth Nóra, Kristóf Balázs
GALÉRIA

Lázár János lemond a képviselői mandátumáról

Akik ennek a kampánynak az alakítói voltunk, mindannyian viseljük a felelősséget a vereségért - írja a volt miniszter, aki 25 év után távozik a parlamentből. A Fidesz kampányának három fő arca, Orbán, Lázár és Szijjártó közül így már egyikük sem lesz az országgyűlés tagja.

plankog
POLITIKA

Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya párbeszéddel írná felül a két politikai oldal szembenállását

Navracsics a polgári demokraták nevében pártoktól független beszélgetést kezdeményez a jövőről és az elmúlt száz nap, tizenhat év és harminchat év tanulságáról.

Inkei Bence
belföld

Szijjártó Péter a BYD-nál fog dolgozni

Nem lesz többé parlamenti képviselő.

Mészáros Juli
belföld

Orbán Viktor: Mi rendben vagyunk

Ahogy az önkény erősödik, a Fidesz is erősödik – magyarázta az ellenállást hirdető volt miniszterelnök.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Gulyás Gergely lemond a frakcióvezetői pozícióról

A Fidesz képviselői pedig nem vesznek részt a parlament mai ülésén.

Molnár Kristóf
POLITIKA
Videó

Orbán Viktor nem a GPS, hanem az iránytű – első Kötcse a vereség után

A választási bukás és a vakáció után Orbán Viktor visszatért Kötcsére, ahol azt várták tőle, mondja meg, mit kellene tennie a Fidesznek. Közben az sem egyértelmű, hogy vele megújulhat-e a párt, és hogy ki most az ellenzék vezetője. Ezekre a kérdésekre kerestük a válaszokat Kötcsén.

Czinkóczi Sándor, Vészi Sámuel
video

Király Nóra Orbánról: Nagyon hiányoltam a lemondást már vasárnap este, és hiányolom azóta is

A Fidesz bukott csepeli képviselőjelöltje arról is beszélt, hogy nem tehette közzé nyilvános Facebook-oldalán a Nagy Feró Szőlő utcai ügyben tett botrányos kijelentéséről szóló írását.

Mészáros Juli
POLITIKA