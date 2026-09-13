Orbán Viktor most aztán felvette a kesztyűt, de tényleg, komolyan, igazán

Ugyan zártkörű volt az idei Polgári Piknik, és nem is lehetett megtekinteni Orbán Viktor volt miniszterelnök beszédét, szombat este ő maga osztott meg belőle egy részletet, azzal a felütéssel:

„Vége az újkommunistákkal szembeni türelmi időnek. Felvesszük a kesztyűt és harcolunk!”

Az idei kötcsei találkozónak hosszú idő után úgy futott neki a Fidesz, hogy elvesztette az országgyűlési választásokat (nem kicsit, nagyon), a nyár pedig meglehetősen ziláltra sikeredett: míg Orbán Viktor körbenyaralta a Balkánt, az egykori kormánypárt, annak szellemi holdudvara és propagandagyára elkezdett szétesni. Voltak, akik éles kritikákat fogalmaztak meg a vezetéssel és magával a kampánnyal szemben is, új formációt kezdtek el gründolni, egymás torkának ugrottak, lemondtak, kiléptek, leléptek, vagy éppen totálisan eltűntek a közéletből (tényleg, tudja valaki, mi van Menczer Tamással?).

Mindenesetre ebből a helyzetből kellett volna őszre valahogy összerántania a tábort Orbánnak. És bár magát a teljes beszédet nem lehetett szombaton követni, érdemes megnézni, mik voltak azok a fő üzenetek, amiket arra is érdemesnek tartottak, hogy a szélesebb közönséggel megosszanak.

Brüsszel.

Soros-terv.

Multicégek.

Nem leszünk gyarmat.

Harcolni kell.

Igen, mindenki jól olvasta, valóban olyan, mintha megállt volna az idő, és Orbán Viktor egy tavalyi (vagy bármely 2016-os) beszédét szedte volna elő a fiókból, és porolta volna le egy kicsit. Vesztésre optimalizálva.

Orbán Viktor Kötcsén kérdésekre válaszol. Fotó: Kristóf Balázs/444

A beszéd nyilvánossá tett részében az egykori miniszterelnök felsorolta az összes olyan toposzt, amire 16 évnyi kormányzását építette: a külső támadások ellen fel kell készülni, a gyarmatosításnak nem engedünk, harc, harc, harc. Kesztyű.

Persze, minthogy jelen esetben nem Orbán Viktor van kormányon, kénytelen volt foglalkozni a győztessel is. A Tiszával kapcsolatban az volt a (nem túl eredeti) megfejtése, hogy a jelenlegi kormánypártnak az a küldetése, hogy gyarmatot csináljon Magyarországból, erről állapodott meg a gyarmattartó Brüsszellel, és még a magyar gazdaságot is át fogja adni a külföldieknek, a magyar cégeket tönkreteszi, és így tovább.

Majd jött a lényegi mondandó:

„Türelmesek voltunk, tán még a kelleténél jobban is, és méltányosak is voltunk. Ahhoz képest, ahogy ők viselkedtek, talán még a kelleténél is jobban. De megadtuk a száz nap méltányos türelmi időt, és lenyeltük az összes sértésüket. Eltelt öt hónap. Ez a szakasz véget ért. Ennek vége van, ezt nem lehet folytatni. Eljött a nemzeti ellenállás ideje. Vége a türelemnek, vége a méltányosságnak, vége minden egyoldalú gesztusnak. Föl kell venni a kesztyűt, és harcolni kell.”

Lényeg tehát a lényeg: Orbán Viktor szerint eljött a nemzeti ellenállás ideje. És most kapcsoljuk 2025-öt:

„Épp ideje volt, hogy valaki felemelje a zászlót és nemzeti ellenállási mozgalmat hirdessen. A Nemzeti Ellenállás Mozgalom munkája fontos. Örülök, hogy én is csatlakozhattam, mert olyan dolgok történnek manapság a világban, leginkább persze Brüsszelben és Magyarországgal szemben, ami ellen fel kell lépni és csak közösen tudunk fellépni.”

Bizony, Orbán Viktor 2025 tavaszán is pont meghirdette a nemzeti ellenállást, akkor is Brüsszel akart beleavatkozni a magyar szuverenitásba a Tisza Pártot felhasználva, de egyébként ebben sincs semmi új, a Fidesz-KDNP 16 évet kormányzott úgy, hogy folyamatos ellenállásban és harcban volt.

2026. április 12-én viszont elvesztették a választást, méghozzá bődületesen. Volt is némi átrendeződés, sorcsere a Parlamentben, hogy aztán a foci vébéről visszatérő Orbán immár Bóka Jánossal az oldalán jelezze: ellenállási nyilatkozatot készítettek, hogy meghatározzák magukat az új rendszer (ők önkénynek, illegitimnek, a Kádár-kor visszatértének tekintik) ellenében, és készek ellenállni. Aztán inkább megint elment ellenállás helyett nyaralni.

De most visszatért. Megint. És felveszi a kesztyűt. Újra. Mert sosem késő egy újabb ellenállási mozgalmat hirdeti. Sokadjára.

Videónk Kötcséről itt tekinthető meg, galériánk az érkezőkről pedig itt.