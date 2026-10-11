Négyen meghaltak, miután az Isaias hurrikán elérte a szárazföldet

Négy ember meghalt, miután az Isaias hurrikán szombat kora reggel elérte a szárazföldet. Két áldozatról lehet tudni, hogy mi történt velük: az otthonukra dőlt egy-egy fa. Florida, Alabama, Georgia, valamint Mississippi államokban mintegy 670 000 lakos maradt áram nélkül.

Isaias nyomai Milton városában, Floridában. Fotó: JOE RAEDLE/Getty Images via AFP

A vihar azóta poszttrópusi ciklonná szelídült, de a Nemzeti Hurrikánközpont (NHC) ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a veszélyes körülmények fennmaradtak. „Ma reggel elvégzik a felméréseket, és úgy gondolom, ez jó képet ad majd arról, milyen gyorsan tudjuk helyreállítani az áramellátást” – nyilatkozta Ron DeSantis kormányzó. Hozzátette, hogy mintegy 16 000 villanyszerelő állt készenlétben a vihar elleni védekezésre. A PowerOutage.us adatkövető cég szerint szombat délben Floridában körülbelül 420 000, Alabamában 190 000, Georgiában 43 000, Mississippiben pedig 17 000 fogyasztónál nem volt áram.

Az amerikai üzemanyag-válság miatt különösen fontos szempont a hurrikán kapcsán, hogy miatta le kellett állítani a Mexikói-öböl amerikai szektorában az olajtermelés mintegy 69 százalékát és a földgáztermelés 57 százalékát. Donald Trump elnök azt mondta az újságíróknak, hogy a helyzet „ellenőrzés alatt áll”. Az USA Energiaügyi Minisztériuma szombaton közölte, hogy engedélyezte akár 4 millió hordó nyersolaj rendkívüli felszabadítását a Stratégiai Kőolajtartalékbólaz ellátási zavarok kezelésére. (Reuters)