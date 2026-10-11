Szabadon engedték a korábban őrizetbe vett Csótány Néppárt vezetőit Indiában

Szabadon engedték az indiai hatóságok vasárnap a kormányellenes Csótány Néppárt (CJP) nevű ifjúsági mozgalom három, előző nap őrizetbe vett vezetőjét – írja az MTI. Sajtóforrások szerint a tervezett tüntetés miatt több ezer embert vettek őrizetbe, azonban a rendőrség szerint, az őrizetbe vettek nagy részét már szombat este elengedték. Közben Újdelhi vasárnap az ifjúsági tüntetések második napjára készül – írja a Reuters.

Az indiai biztonsági erők őrizetbe vesznek egy férfit a Csótány Néppárt (CJP) Újdelhiben tartott tüntetésén 2026. október 10-én. Fotó: KABIR JHANGIANI/NurPhoto via AFP

Az ellenzéki vezetőket szombaton vették őrizetbe, miután tüntetést szerveztek a választási bizottság elnökének lemondásáért. A vezetők jogi képviseletét ellátó Ratna Szing egy közösségi médiás bejegyzésben azt írta, hogy a hatóságok azzal a feltétellel engedték el a három embert, hogy „legalább egy évig nem tesznek kísérletet a közrend megzavarására”. A CJP az X-en megerősítette a hírt, hozzátéve, hogy „a csótányok sosem halnak meg!”. Az egyik őrizetbe vett vezető ugyancsak az X-en, mindeközben azt hangoztatta, hogy Narendra Modi miniszterelnök „borzasztóan kínos Indiára nézve”.

Modi, as PM, is an embarrassment to India. Never has this country seen a bigger coward and bully. — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 11, 2026

„India még soha nem látott ennyire gyáva, ennyire erőszakos embert” – írta.

Az ellenzéki pártok és Narendra Modi miniszterelnök kormányának bírálói elítélték azt, amit a tüntetőkkel szembeni túlzott erőalkalmazásnak neveztek, miközben az ENSZ egyik szerve felszólította a hatóságokat, hogy biztosítsák a békés gyülekezéshez való jog tiszteletben tartását és érvényesülését. Az indiai külügyminisztérium vasárnap közölte, hogy az ENSZ megközelítése „szelektív”, nyilatkozata pedig „indokolatlan beavatkozást jelent India belügyeibe”. Eközben vasárnap is több ezer rendőr és félkatonai alakulatokhoz tartozó személy teljesített szolgálatot Újdelhiben, azonban a metróállomásokat újra megnyitották, és a mobilinternetszolgáltatás is helyreállt.

Szeptember vége óta szórványos tüntetések zajlanak India-szerte, miután az Indian Express című újság arról számolt be, hogy Gyanesh Kumar választási főbiztos két helyettese a szervezeten belül több aggályt is megfogalmazott a választói névjegyzékek felülvizsgálatával, a regisztrációs eljárásokkal és a digitális rendszerekkel kapcsolatban. A tüntetők Kumar lemondását követelik a választói névjegyzékek felülvizsgálata miatt, ami a bírálók szerint aránytalanul kedvez Modi több mint 12 éve hatalmon lévő pártjának, az Indiai Néppártnak (BJP). A választási bizottság szerint a belső egyeztetéseken természetes, hogy eltérő vélemények hangzanak el, és tagadta, hogy bármelyik pártnak kedvezne.

Modi pártja, a BJP azzal vádolta az ellene fellépő csoportokat, hogy alá akarják ásni az ország demokráciáját azzal, hogy alaptalanul megkérdőjelezik a törvényes választási eljárásokat. A választási bizottság párt által idézett adatai szerint az ellenőrzési eljárás során mintegy 130 millió nevet töröltek a választói névjegyzékekből, ami több, mint Japán teljes lakossága. A töröltek között 63 millió olyan ember volt, aki elköltözött, és 30 millió olyan, akit nem sikerült megtalálni. A BJP és a választási bizottság tagadja a manipulációval kapcsolatos vádakat, az ellenzéki pártok szerint azonban a törlések aránytalanul nagy mértékben érintik a muszlim választókat és más kisebbségeket, akik valószínűleg nem támogatják a hindu nacionalista kormánypártot.

A Csótány Néppártot idén májusban alapították, ami onnan kapta a nevét, hogy a legfelsőbb bíróság egyik tagja csótánynak nevezte a munkanélküli fiatalokat. A jelzőt az eleinte csupán az online térben kiparodizáló csoport hónapok alatt tömegmozgalommá duzzadt.