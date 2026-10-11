Tizenkét halottja van a rijádi reptér elleni fegyveres támadásnak

Fegyveres támadás érte a rijádi Halid király nemzetközi repülőteret szombaton, 12 ember életét vesztette, 309 pedig megsérült – jelentette be a szaúdi polgári légiközlekedési hatóság. A halálos áldozatok között négy szaúdi és nyolc külföldi állampolgár, köztük egy amerikai van.

Rijádi nemzetközi repülőtér. Fotó: SOFIANE ALSAAR/AFP

A repülőtér ellen a héten már három támadást is végrehajtottak, amikben négyen meghaltak, többen megsebesültek, egy repülőgép pedig súlyosan megrongálódott. Mint írták, a szombati támadás során egyesek súlyos sérüléseket szenvedtek, emellett pedig „anyagi károk” is keletkeztek. A hatóságok hozzátették, hogy a károk felmérése jelenleg is tart, a reptér működését pedig egy időre fel is függesztették.

A támadást Donald Trump amerikai elnök elfogadhatatlannak nevezte, Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere hangsúlyozta, hogy a halottak között amerikai állampolgár is volt.

A jemeni hútik ellen harcoló, szaúdi vezetésű nemzetközi koalíció katonai szóvivője nyílt háborús bűncselekménynek nevezte a repülőtér elleni támadást, és a hútikat tette felelőssé a halálos áldozatokkal járó műveletért.

Turki Al-Máliki az X-en közzétett bejegyzésében határozott választ ígért a támadásra, ami szerinte, „megsértette a humanitárius alapelveket és értékeket”. Hozzátette, hogy a rijádi incidens mellett lövedék csapódott a királyság keleti részén lévő Dammám nemzetközi repülőterébe is. Közben António Guterres ENSZ-főtitkár a civilek és a civil infrastruktúra elleni műveletek azonnali leállítására szólított fel, kiemelve, hogy az ilyen jellegű támadások ellentétesek a nemzetközi joggal.

Több mint egy évtizede a mostani volt a legsúlyosabb támadás a királyság területén. Bár az Irán-barát húti lázadók egyelőre nem vállalták magukra a támadást, az utóbbi hetekben több akciót is intéztek szaúdi célpontok ellen. Többek között rakétával és drónokkal támadták a déli térségben fekvő Abha és Dzsazán repülőterét is. Jemenben több év viszonylagos nyugalom után, júliusban kezdődtek újra a harcok a nemzetközileg elismert jemeni kormány erői és a húti lázadók között. A hútik azzal indokolják a Szaúd-Arábia elleni támadásokat, hogy Rijád támogatást nyújt a jemeni kormányerőknek.