BBC: A világ legnagyobb könyvvizsgáló cége is segíthetett eltüntetni Roman Abramovics milliárdjait a nyilvánosság elől

A világ legnagyobb könyvvizsgáló cége, a Deloitte is közreműködhetett olyan dokumentumok meghamisításában, amelyekkel Roman Abramovics orosz oligarcha vagyonát rejtették el, és több millió dollárnyi adó megfizetését kerülhették el – derül ki a BBC Panorama és a Bureau of Investigative Journalism közös tényfeltáró anyagából. A kiszivárgott iratok szerint a Deloitte ciprusi részlege olyan pénzügyi beszámolókat hagyott jóvá, amelyekből 672 millió dollárnyi luxusingatlan, magánrepülőgép és jacht tűnt el.

Roman Abramovics, a Chelsea orosz tulajdonosa (balra) érkezik az angol Premier League egyik mérkőzésére a londoni Stamford Bridge stadionba 2017. április 1-jén. Fotó: IAN KINGTON/AFP

A BBC által vizsgált dokumentumok szerint Abramovics tanácsadói több alkalommal is visszadátumozott iratokkal és offshore cégek közötti, papíron végrehajtott vagyonátruházásokkal próbálták elrejteni az oligarcha vagyonát a nyilvánosság és az adóhatóságok elől. A műveletekben kulcsszerepet játszott a ciprusi MeritServus nevű cégszolgáltató, amely 2005-ig a Deloitte tulajdonában volt, és később is szorosan együttműködött vele, dokumentumok kiszivárgását követően viszont hirtelen megszűnt. A BBC a kiszivárgott levelezések és pénzügyi dokumentumok alapján több konkrét esetet is részletesen bemutat, köztük egy olyan ügyletet, amelyben több mint tízmilliárd dollárnyi üzleti vagyont tüntettek el egy ciprusi vállalat nyilvános beszámolójából.

„Minden orosz oligarcha, illetve minden korrupt közel-keleti vagy afrikai oligarcha mögött nyugati pénzügyi, jogi és PR-szolgáltatók egész hadserege áll, amely készséggel fogad el pénzt azért, hogy tisztára mossa a hírnevüket, és normálisnak tüntesse fel őket.”

- kommentálta az ügyet Vlagyimir Milov volt energiaügyi miniszterhelyettes, az orosz kormány egyik vehemens bírálója.

Az Eclipse, Roman Abramovics orosz milliárdos luxusjachtja 2022. március 25-én a törökországi Marmaris városának kikötőjében horgonyoz. Fotó: DURMUS GENC/Anadolu via AFP

Roman Abramovics csaknem két évtizeden át az Egyesült Királyságban élt, 2003-ban megvásárolta a Chelsea futballklubot. Amikor Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajnát, a brit kormány Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz fűződő kapcsolatai miatt szankciókat vezetett be Abramovics ellen, akinek emiatt el kellett adnia a klubot.

A beszámolók szerint Abramovics jelenleg Törökországban él, amely nem csatlakozott az ellene bevezetett nyugati szankciókhoz. A brit fennhatóság alá tartozó Jersey szigetén ugyanakkor továbbra is zárolva van 5,4 milliárd font értékű vagyona, és négy éve büntetőeljárás folyik vele szemben.

Abramovics ügyvédei tagadják, hogy az oligarcha adót csalt vagy eltitkolta volna a vagyonát. Szerintük semmi sem bizonyítja, hogy tudott a dokumentumok meghamisításáról, vagy utasítást adott volna rá. A Deloitte ciprusi részlege pedig azt közölte, hogy nem tud reagálni a konkrét állításokra, mert a több mint húszéves dokumentumokhoz már nincs hozzáférése.