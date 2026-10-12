Borkai Zsolt lemondott az önkormányzati képviselői mandátumáról

Borkai Zsolt, Győr korábbi polgármestere, független önkormányzati képviselő lemondott a mandátumáról. Közgyűlési helyét Bárkányi István veheti át.

A politikus azt mondta az ugytudjuk.hu-nak, hogy önként döntött a visszavonulás mellett, mert „a statiszta szerepét már nem szeretném játszani!”.

Borkai az 1988-as olimpián aranyérmet nyert lólengésben, 2010 és 2017 között pedig a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke volt. Politikusi karrierje 2006-ban kezdődött, amikor a Fidesz támogatásával győri polgármesternek választották. A várost 2019-ig vezette, 2010 és 2014 között a Fidesz parlamenti képviselője is volt.

Borkai Zsolt Fotó: Németh Dániel/444

A 2019-es polgármester-választást az adriai jachtútján készült botrányos fotók ellenére is megnyerte, nem sokkal később azonban lemondott a pozíciójáról. A politikába 2024-ben, a Borkaival Közösen a Jövőnkért Egyesület színeiben tért vissza. Pintér Bence és a fideszes Dézsi Csaba Andrés mögött harmadik lett a polgármester-választáson 27 százalékos eredményével. A közgyűlésbe kompenzációs listáról került be. Egyesületét 2025-ben szüntette meg, utána független képviselőként dolgozott tovább.