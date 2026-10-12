Dömsödi Gábort újra Pásztó polgármesterévé választottak

POLITIKA

Dömsödi Gábor korábbi televíziós műsorvezető nyerte a vasárnapi időközi polgármester-választást a Nógrád megyei Pásztón. A három független jelölt közül Dömsödi 1596 szavazattal, a voksok 47,42 százalékával végzett az első helyen. Második lett Kerekes László 1214 szavazattal (36,07 százalék), míg a korábban fideszes színekben politizáló, a Megafon közösségimédia-képzését is kijárt Zeke Tamás 556 voksot (16,52 százalék) kapott a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint.

Dömsödi Gábor.
Forrás: Facebook

Dömsödi Gábor a NÉVshowR egykori házigazdájaként és az ATV műsorvezetőjeként is ismert. Pásztót 2014 és 2018 között már vezette, jelenleg pedig a közeli Bokor község polgármestere.

Az eredményre Magyar Péter miniszterelnök is reagált. A Facebookon magyarul, az X-en angolul gratulált az új polgármesternek, de a harmadik helyezettnek is odaszúrt:

„Gratulálok Pásztó új polgármesterének! És a fideszes indulónak is, aki a három jelöltből a harmadik lett, 16 %-os eredménnyel.”

Az időközi választást azért kellett kiírni, mert a várost 2018 óta vezető Farkas Attila (Fidesz–KDNP) júniusban egészségi okokra hivatkozva lemondott. A 7091 választásra jogosult közül 3385-en mentek el szavazni, ami 47,74 százalékos részvételt jelent. Összesen 19 érvénytelen szavazatot adtak le.

POLITIKA dömsödi gábor nógrád megye Zeke Tamás pásztó Kerekes László
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