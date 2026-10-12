Kedden kórházba vonul XIV. Leó pápa, akinek meg kell műteni a tüdejét

XIV. Leó pápa kedden a délelőtti órákban megy be a Gemelli-klinikára – közölte a szentszéki sajtóközpont, miután a 71 éves, 2025-ben megválasztott, amerikai pápa vasárnap délben mondott beszédében jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében. XIV. Leó azt mondta:

„A közelmúltban egy orvosi vizsgálaton az orvosok csomót találtak a tüdőmben. Nagyon korán sikerült felfedezni. Az orvosok szerint tanácsos lenne beavatkozni, és a tanácsukat követve alávetem magam a műtétnek, hogy eltávolítsák. Az operáció a következő napokban esedékes.”

A műtét időpontját még nem közölték. A szentszéki szóvivő korábbi bejelentése szerint a lábadozás időszaka közel egy hétig tart majd. Az egyházfő a tervek szerint november 6. és 17. között Dél-Amerikába utazik, és az apostoli látogatás programját egyelőre nem módosították.

XIV. Leó pápa a vatikáni Szent Péter téren 2026. szeptember 23-án. Fotó: Andrea Calandra/Middle East Images via AFP

A pápai államhoz közeli Gemelli-klinika „harmadik Vatikánként” ismert, Vatikánváros és a pápai rezidencia, Castel Gandolfo után, mivel II. János Pál óta itt kezelik a kórházi ellátásra szoruló egyházfőket. A lengyel pápát először 1981. május 13-án vitték a kórházba, miután Ali Agca török terrorista rálőtt a Szent Péter téren.

A Corriere della Sera olasz napilap vatikáni tudósítója szerint XIV. Leó az első pápa, aki személyesen jelentette be a hívőknek és az egész világnak, hogy egészségügyi problémái vannak. Az újság kiemelte, hogy a Gemelli-klinikán négy alkalommal kezelt Ferenc pápa több alkalommal is úgy „szaladt át” a Vatikánból a kórházba vizsgálatra vagy kisebb beavatkozásra, hogy azt csak utána hozta nyilvánosságra. Ferenc pápa leghosszabb kórházi tartózkodása 2025. február 14. és március 23. között volt, a halála előtti hónapokban.

A Gemelli-klinika tizedik emeletén található a pápáknak fenntartott kórterem. A mindenkori pápa kórházi kezelése nem függeszti fel és nem ruházza át másra a hatáskörét, nem üresedik meg a széke, vagyis nem áll fent az egyházjogi „sede vacante” állapot, mint a pápa halála és utódja kinevezése közötti időszakban – írja az AGI olasz hírügynökség.

A pápa azonban bizonyos feladatokra mást is megbízhat, így XIV. Leó helyett Luis Antonio Tagle, a bíborosi kollégium dékánja mutatja be a misét szerdán, ami Ferenc pápa A szeretet öröme (Amoris laetitia) kezdetű apostoli buzdítása tizedik évfordulója alkalmából a Vatikánban zajló tanácskozást zárja le. (MTI)