Magyar Péter-bingót játszott a Fidesz a parlamentben, miközben Magyar beszélt

Bingóval érkezett a Fidesz-KDNP frakciója a parlamentbe: a játék lényege az volt, hogy ha Magyar Péter napirend előtti beszédében elhangzott valami, ami szerepelt az előre kinyomtatott papíron is, akkor kiikszelhette a játékos a mezőt.
A játékmezőn olyan szavak-kifejezések szerepeltek, mint
és hasonlók.
Képünkön Bencsik János papírja, aki, hacsak nem csalt, sikeresen kiikszelt egy egész sort (Bukott, Propagandista, Én, Mondjon le!, Bűnöző), és 38 pontot ért el a saját kalkulációja szerint.
A játék nem volt látványos olyan szempontból, hogy a közvetítés alapján senki sem ordította be, hogy győzött, vagy hogy közel van a győzelemhez, csak Forsthoffer Ágnes házelnök szolid beszólásából lehetett tudni, hogy mi zajlik, ő ugyanis Magyar beszéde után annyit mondott, hogy „a Fidesz képviselőcsoportban többen úgy gondolják, hogy a magyar választók bingózásra adtak nekik felhatalmazást, nekik jó munkát, jó játékot kívánunk”.
Később, a felszólalásában Rétvári Bence KDNP-s frakcióvezető is megemlítette a játékot, szerinte előre meg lehet mondani, hogy mik lesznek a miniszterelnök szavai, mert mindig csak az előző kormánnyal, Orbán Viktorral, Mészáros Lőrinccel foglalkozik.