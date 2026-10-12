Magyar Péter-bingót játszott a Fidesz a parlamentben, miközben Magyar beszélt

Bingóval érkezett a Fidesz-KDNP frakciója a parlamentbe: a játék lényege az volt, hogy ha Magyar Péter napirend előtti beszédében elhangzott valami, ami szerepelt az előre kinyomtatott papíron is, akkor kiikszelhette a játékos a mezőt.

A játékmezőn olyan szavak-kifejezések szerepeltek, mint

Pócs János

Mészáros Lőrinc

Figyeljenek

Hatvanpuszta

Korrupt

Örkény

Vergődés

és hasonlók.

Képünkön Bencsik János papírja, aki, hacsak nem csalt, sikeresen kiikszelt egy egész sort (Bukott, Propagandista, Én, Mondjon le!, Bűnöző), és 38 pontot ért el a saját kalkulációja szerint.

Fotó: Bankó Gábor/444

A játék nem volt látványos olyan szempontból, hogy a közvetítés alapján senki sem ordította be, hogy győzött, vagy hogy közel van a győzelemhez, csak Forsthoffer Ágnes házelnök szolid beszólásából lehetett tudni, hogy mi zajlik, ő ugyanis Magyar beszéde után annyit mondott, hogy „a Fidesz képviselőcsoportban többen úgy gondolják, hogy a magyar választók bingózásra adtak nekik felhatalmazást, nekik jó munkát, jó játékot kívánunk”.

Íme Balla György bingója, attól jobbra, a könyv alatt ott kukucskál Szentkirályi Alexandráé is Fotó: Bankó Gábor/444

Később, a felszólalásában Rétvári Bence KDNP-s frakcióvezető is megemlítette a játékot, szerinte előre meg lehet mondani, hogy mik lesznek a miniszterelnök szavai, mert mindig csak az előző kormánnyal, Orbán Viktorral, Mészáros Lőrinccel foglalkozik.