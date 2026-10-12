Megvan a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökhelyetteseinek listája

Hantos István, az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság tiszás elnöke Facebook-oldalán jelentette be, hogy kiket jelöl a bizottság az NVVH elnökhelyettesi posztjaira:

dr. Ötvös Károlyt a közpénzügyi elnökhelyettesi pozícióra,

dr. Gellért Károly Árpádot a vádemelésért felelős elnökhelyettesi pozícióra,

dr. Terhes Tibor Dávidot pedig a fellebbviteli elnökhelyettesi pozícióra javasolja.

Mint írta: „Az elmúlt héten számos pályázót hallgattunk meg, és végül a legalkalmasabb, kiemelkedő szakmai tudással rendelkező és felkészült személyeket választottuk ki ezekre a felelősségteljes tisztségekre. A meghallgatásokat független civil szervezetek szakértői is segítették, akik szakmai tapasztalatukkal és meglátásaikkal jelentősen hozzájárultak a folyamat alaposságához. A bizottság által javasolt személyeket a civil szervezetek többsége támogatta.”

A bizottság a múlt hét elején jelölte ki azokat a pályázókat, akiket meghallgattak, ez azonban zárt ülésen történt, így sem a pályázók számát, sem a nevüket nem árulta el.

A Tisza Párt képviselői tapsolnak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) felállításáról szóló törvényjavaslat elfogadásáról szóló szavazás után. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Az Országgyűlés 2026. július 28-án, rendkívüli ülésen döntött a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról, majd augusztus 28-án választotta meg az NVVH elnökének Unger Annát, nyomozati elnökhelyettesének pedig Tasnády Katalint. A pályázók kiválasztási folyamata nem volt zökkenőmentes, ráadásul akkor mindössze egy elnökhelyettesre tudtak javaslatot tenni. Most pótolják az elmaradást, az új jelöltekről kedden dönthet majd az Országgyűlés. (via MTI)