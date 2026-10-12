Németországban őrizetbe vettek két török állampolgárt, akiket egy lengyelországi Starlink-állomás felgyújtásával gyanúsítanak

Marcin Kierwinski lengyel belügyminiszter közölte, hogy a német hatóságok őrizetbe vettek két török állampolgárt, akiket azzal gyanúsítanak, hogy felgyújtottak egy lengyelországi Starlink-állomást.

A német hatóságok a lengyel féllel együttműködve cselekedtek. A két férfi kiadatásra vár, Kierwinski azt mondta, Lengyelországban külföldi hírszerzés megbízásából végrehajtott szabotázsért vonják majd őket felelősségre.

A közép-lengyelországi Grójec közelében működő, Ukrajnát kiszolgáló Starlink-állomás szeptember végén gyulladt fel. A helyi tisztviselők az esetet akkor Moszkvához köthető „szabotázsakciónak” nevezték, és felmerült, hogy az ukrán internetes infrastruktúra elleni összehangolt támadássorozat része lehetett. (via MTI)