Sörétes puskával lőtt meg két tanárt egy 14 éves francia diák

Két tanárt megsebesített egy 14 éves diák a dél-franciaországi Aubagne egyik középiskolájában. A támadót letartóztatták, a sebesülteket ellátták, az ügyben pedig gyilkossági kísérlet miatt indítottak eljárást.

A rendőrség szerint a diák egy 12-es kaliberű sörétes puskával lőtt az igazgatóra és az egyik tanárnőre. A támadó nem volt tagja a diákmozgalomnak, ami hetek óta tiltakozik országszerte a közoktatás alulfinanszirozottsága miatt.

Az iskolából kiterelt diákok Fotó: MIGUEL MEDINA/AFP

Martine Vassal, a Bouches-du-Rhône megyei tanács elnöke azt mondta, a fiú egy gitártokban vitte be a puskát az iskolába. Jacques Witkowski prefektus pedig arról beszélt, hogy „a gyanúsított ismeretlen okból lőtt rá az igazgatóra, akit sörétes lövedékek találtak el a combján és a derekán. A fiú ezután rálőtt egy tanárnőre, akit a combján talált el, majd harmadszorra is lőtt a folyosón, mielőtt egy alkalmazott elfogta". A prefektus azt mondta, a diáknak nem volt dolga korábban a rendőrséggel.

Édouard Geffray francia oktatás miniszter elítélte a támadást, ami szerinte „a társadalmunkban egyre növekvő féktelen erőszak újabb példája”. (via MTI)