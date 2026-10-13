Egy ember meghalt egy amerikai vidámparkban történt hullámvasút-balesetben

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Egy ember meghalt, többen megsérültek az amerikai Georgia államban működő Six Flags Over Georgia vidámpark egyik hullámvasútjánál történt balesetben – írja a BBC.

A rendőrség nyomozást indított az ügyben, de nem nevezte meg az érintett hullámvasutat. A híradós helikopterek felvételein azonban a Goliath nevű hullámvasút pálya közepén megállt szerelvénye látszott, amiről a park dolgozói segítették le az utasokat.

Fotó: Christopher Oquendo/ZUMA Press Wire via Reuters Connect

Szemtanúk a helyi médiának arról számoltak be, hogy egy férfi kiesett a szerelvényből. A 11Alive egyik forrása szerint a férfi egy kísértetház tetejére zuhant. A BBC ezeket a beszámolókat nem tudta megerősíteni

A park közleményében azt írta:

„Mélyen megrendített minket a parkunkban ma történt incidens. Gondolataink és őszinte részvétünk az érintett vendég családjával, barátaival és szeretteivel van.”

A szóvivő szerint a park munkatársai és a helyi hatóságok azonnal intézkedtek, és együttműködnek az eset kivizsgálásában.

A park honlapja szerint a Goliath 2006-ban nyílt meg. Legmagasabb pontja 61 méter, a szerelvény sebessége pedig elérheti a 112 kilométer/órát is.

A Six Flags Észak-Amerika legnagyobb vidámpark-üzemeltetője: 20 vidámparkot, 14 víziparkot és kilenc üdülőhelyet működtet az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. A baleset néhány héttel azután történt, hogy a vállalat bejelentette: bezárja dél-kaliforniai parkjának egyik hullámvasútját, miután több mint száz ember állította, hogy agysérülést szenvedett rajta.

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2022-ben egy 22 éves fiú meghalt, miután felült a kaliforniai hullámvasútra, a család akkor peren kívül egyezett meg a vidámparkkal.

Mészáros Juli
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