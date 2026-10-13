Elfogadták az új gyermekvédelmi törvényt, a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk nemmel szavazott

Az Országgyűlés elfogadta a gyermekek jogait és biztonságát megerősítő törvényt. A Fidesz–KDNP és a Mi Hazánk nemmel szavazott.

Fotó: Németh Dániel/444

Magyar Péter miniszterelnök a szavazás után azonnal posztolt is Facebookra:

„A Fidesz és a Mi Hazánk közösen szavazott a gyermekek védelmét megerősítő törvény ellen. Leszavazták a kórházban hagyott csecsemők segítését és a gyermekek védelmét az erőszak minden formájától. Szégyen!”

A Fidesz-frakció már a szavazás előtt közleményt adott ki, a törvényt a „Tisza-kormány »gendertörvényének« tartják”.

Az elfogadott javaslat indoklása szerint az alaptörvény értelmében minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz, az ebből fakadó állami intézményvédelmi kötelezettség teljesítése pedig olyan hatékony szabályozást igényel, ami alkalmas a gyermekeket érő veszélyek megelőzésére, felismerésére és kezelésére. A védelem középpontjába a pornográf és életkornak nem megfelelő szexuális tartalmak, a gyermekek szexuális kizsákmányolása és bántalmazása, a szexuális célú kapcsolatfelvétel és manipuláció, valamint más, a gyermekek fejlődését súlyosan károsító tartalmak kerülnek. (via MTI)