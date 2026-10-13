Greta Thunberg csatlakozott a Párizsban tüntető diákokhoz

A svéd klímaaktivista, Greta Thunberg csatlakozott a tüntető középiskolásokhoz Franciaországban, miközben folytatódnak a tiltakozások a krónikus tanárhiány, a túlzsúfolt osztályok és a lerobbant épületek miatt.

Fotó: JULIEN DE ROSA/AFP

„A fiatalokat nem vonják be a párbeszédbe” – mondta a 23 éves Thunberg a sajtó képviselőinek a Párizs külvárosában, Saint-Denis-ben található Lycée Paul Éluard előtt. A klímaaktivista tizenévesként, a klímaválság elleni fellépést követelő iskolai sztrájkok révén vált ismertté. Miután a rendőri erőszakról szóló számos vád miatt ügyvédek élőlánccal védték a diákokat, hozzátette: „Ellopják tőlünk a jövőnket, és ahogy itt is látjuk, az iskolák nem kapják meg a szükséges beruházásokat.”

A tiltakozások – amelyeket a szakszervezetek, egyes pedagógusok és radikális baloldali ellenzéki politikusok is támogatnak – már a harmadik hetükbe léptek, és igen kellemetlenül érintik a kormányt, amely egyszerre próbál megfelelni a sürgős állami beruházások iránti igényeknek, valamint a meredeken növekvő francia hiány és államadósság csökkentésére irányuló nyomásnak.

A belügyminisztérium adatai szerint a múlt keddi, országszerte tartott felvonulásokon több mint 260 000, csütörtökön pedig további 75 000 tüntető vett részt, és a várakozások szerint kedden több nagyvárosban, köztük a francia fővárosban is megismétlődnek a megmozdulások.

A kormány azt reméli, hogy a hétvégén kezdődő kéthetes őszi szünet alatt az amúgy is lecsengőben lévő mozgalom kifullad. Geffray oktatási miniszter szerint ma kb. 200 középiskola zár be teljesen a 3700-ból, a sajtó viszont ennél jóval több iskolában jelez elmaradt órákat, és néhány intézmény részben vagy egészben áttért az online oktatásra. A kormány 3000 helyettesítő tanárt vezényel a leginkább érintett iskolákba, a diákszervezetek azonban továbbra is 10 milliárd eurót követelnek. Arról, hogy a tüntetéshullám milyen hatással lehet a jövő évi elnökválasztásra, itt írtunk bővebben. (via The Guardian)