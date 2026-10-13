Kémkedés gyanújával őrizetbe vettek az oroszok egy japán újságírót

Őrizetbe vette a Hokkaido Simbun című japán lap egyik újságíróját az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) azzal a gyanúval, hogy a távol-keleti Szahalin szigeten adatokat gyűjtött az orosz védelmi képességekről.

Vlagyimir Putyin 2026. augusztus 12-én a Szahalin-sziget közelében, az orosz haditengerészet „Varyag” nevű irányított rakétás cirkálójának fedélzetéről figyelemmel kíséri a Csendes-óceáni Flotta haditengerészeti gyakorlatának utolsó szakaszát. Fotó: GAVRIIL GRIGOROV/AFP

Az FSZB közönségkapcsolati központjának keddi közleménye szerint az újságírót, akinek a nevét a szolgálat nem hozta nyilvánosságra, Moszkvába szállították és előzetes letartóztatásba helyezték. Az illető lapja juzsno-szahalinszki irodájának az orosz külügyminisztériumnál akkreditált, japán állampolgárságú tudósítója. A Meduza úgy tudja, hogy az újságíró a 34 éves Yuki Imai, aki idén nyáron érkezett Oroszországba. Meglátogatta a Primorszki körzetet, többek között Vlagyivosztokot és Nahodkát, és az 1945-ös szovjet–japán háború, valamint az orosz–japán kapcsolatok érdekelték.

A gyanúsított az orosz szolgálat információi szerint egy japán szakszolgálat érdekében kémkedett. Az újságírót egy nappal azelőtt vették őrizetbe, hogy elutazott volna Oroszországból. Előzetes letartóztatását a moszkvai Lefortovo kerületi bírósága rendelte el.

Az elfogásáról szóló és az FSZB által közreadott videóból kiderült, hogy a japán férfi a gyanú szerint olyan katonákról gyűjtött információkat Kuril-szigeteki lakosoktól a japán Nemzeti Hírszerző Hivatal számára, akiket az orosz hadsereg az ukrajnai háborúban való részvételre mozgósított, illetve akik önkéntesen jelentkeztek erre. Tisztában volt azzal, hogy ezek bizalmas adatok. A felvételen az FSZB egyik munkatársa elmondja: a letartóztatott „elismerte közeli ismerőseinek, hogy kapcsolatban áll a japán szakszolgálattal”. (via MTI, Meduza)