Kiírták a nyílt pályázatot a közmédia vezérigazgatói posztjára

Nyílt pályázatot írt ki a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztségének betöltésére a Független Közmédia Testület.

A testület olyan szakembert keres, aki elkötelezett a közmédia alapértékei (a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság) mellett, és képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez igazítani, valamint biztosítja a közszolgálati célok magas színvonalú teljesülését – olvasható a közleményben.

A vezérigazgató alapbére kezdetben havi 2,9 millió forint lenne:

„A Korm. határozat 7. pontja alapján a vezérigazgató maximális bruttó havi alapbére 2.904.600,- Ft. Amennyiben a Korm. határozat a jövőben a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-t közepes komplexitású gazdasági társaságnak minősíti, úgy ezen összeg 3.193.650,- Ft-ra, amennyiben pedig magas komplexitású gazdasági társaságnak minősíti, úgy 3.482.700,- Ft-ra módosul.”

A felhívásban egyébként említik többek között a 444-et is: