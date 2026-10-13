Magyar Péter: A fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű minden idők legalacsonyabb dunai vízállása közepette

Jelenleg minden idők legalacsonyabb dunai vízállását mérik Pakson, de a fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű – írta a miniszterelnök a Facebook-oldalán kedden. Magyar Péter közölte, a fenékküszöbbel az eddigi legnagyobb, 61 centiméteres duzzasztást sikerül elérni. Ennek köszönhetően működik az atomerőmű és az ország – emelte ki.

Nyáron a Duna alacsony vízszintje miatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani. Annak érdekében, hogy a jövőben ez ne fordulhasson elő, a kormány fenékküszöb építéséről döntött a mederben, Paks és Dunaszentbenedek között. A kormányfő augusztus 29-én jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt, 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával elkészül az első ütem Paksnál: összeért a fenékküszöb a Duna teljes szélességében. Akkor azt mondta, még kb. egy hónapot vesz igénybe további 100 ezer köbméter kő bedolgozása a stabilizálás és a hosszú távú megoldás érdekében. (via MTI)