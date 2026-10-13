Részben elfogadták Baka András kifogásait a kötelező orvosi kamarai tagságról szóló törvénnyel kapcsolatban

Az Országgyűlés részben módosította az egészségügyi és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló, ki nem hirdetett törvényt, amit Baka András köztársasági elnök megfontolásra visszaküldött. A változtatásokat 138 igen és 50 nem szavazattal fogadták el a képviselők.

A módosítás szerint azok, akik a törvényben meghatározott határidőig nem nyújtják be tagfelvételi kérelmüket a Magyar Orvosi Kamarához, a határidő lejártát követő 60. naptól – az eredetileg előírt 45. nap helyett – nem végezhetnek kamarai tagsághoz kötött tevékenységet a kérelmük elbírálásáig. A köztársasági elnök észrevételének megfelelően összehangolják az etikai eljárások átmeneti szabályaiban szereplő határidőket is. Az etikai döntések felülvizsgálatának szabályai emellett egy garanciális rendelkezéssel egészülnek ki: a folyamatban lévő ügyekben az etikai vétség elkövetésekor hatályos etikai szabályok szerint kell lefolytatni az eljárást.

Baka András szeptember 21-én. Fotó: Németh Dániel/444

Az államfő tisztségviselő-választásra vonatkozó kifogását ugyanakkor nem fogadta el a törvényalkotási bizottság. A bizottság szerint a törvény már jelenleg is szabályozza a tisztségviselők választását, a változtatás pedig csak a meglévő feltételeket módosítaná, a szervezeti önszabályozás lehetőségeit nem érintené. Ezért nem kezdeményezte az érintett rendelkezések módosítását.

Baka András szeptember 30-án küldte vissza megfontolásra a törvénymódosítást az Országgyűlésnek. Az államfő közölte: kifejezetten egyetért a törvény elsődleges céljával, az egészségügyben működő kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállításával és megerősítésével. Ezzel azonban ellentétesnek tartja azt a rendelkezést, ami két ciklusra korlátozza a Magyar Orvosi Kamara vezető tisztségviselőinek mandátumát.

Az államfő szerint az egészségügyi ellátórendszer biztonságos működéséhez elengedhetetlen, hogy az orvosok kötelező kamarai visszalépését a lehető legészszerűbb átmeneti szabályok kísérjék. A szükségtelen adminisztratív korlátozások nem vezethetnek oda, hogy a kamarai tagsággal jelenleg nem rendelkező orvosok elveszítsék a szakmagyakorláshoz való jogukat, és emiatt kiessenek az egészségügyi ellátórendszerből.