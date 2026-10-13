Szünetel a Terror Háza egykori alapítványa által kiadott könyvek értékesítése

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány megszűnésével összefüggésben átmenetileg szünetel az alapítvány gondozásában megjelent könyvek értékesítése – írta közleményében a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium.

A tárca szerint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA-k) megszűnése miatt szükségessé vált a könyvek terjesztési jogainak rendezése, valamint az érintett jogi személyekkel kötött szerződések megújítása. Mint jelezték, az adminisztratív és jogi folyamat több könyvesboltot, köztük a Terror Háza Múzeum ajándékboltját is érinti. A közlemény azzal zárul, hogy a könyvek értékesítése a szükséges jogi és szerződéses feltételek rendezését követően újraindul.

Schmidt Mária, a Terror Háza menesztett főigazgatója hétfőn a Facebookon írt a könyvek visszahívásáról.

„Több mint három évtizeddel a rendszerváltoztatás után, hogy történhet meg az, hogy az egykor a Terror Háza Múzeumot is működtető Alapítvány köteteit visszahívják a könyvesboltokból? Mi indokolta ezt a döntést? Miért döntött úgy a kormány és a kultúráért felelős miniszter, hogy visszahívjak ezeket a könyveket? Milyen veszélyt hordoznak ezek a kötetek?”

– írta, hozzátéve: „A történelemben sajnos volt már arra példa, hogy mi történik azt követően, ha először csak »begyűjtik« a könyveket. Remélem, csupán adminisztrációs okai vannak mindennek és az abszolút filmszínház jegyében nem fognak könyveket égetni a Parlament lépcsője előtt – mondjuk október 23-án.”