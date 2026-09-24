Fővárosi Törvényszék: jogutód nélkül megszűnt 14 kekva

Jogutód nélkül megszűnt 14 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva), köztük Áder János Kék bolygója, a Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikushoz köthető Élvonal Alapítvány és a Mathias Corvinus Collegium alapítvány – tudatta a Fővárosi Törvényszék közleményben az MTI-vel csütörtökön.

A törlésről szóló összefoglalójában a törvényszék felsorolta azokat a kekvákat, amelyekre vonatkozóan a törlő végzéseket a civil szervezetek névjegyzékében augusztus 31-én közzétette:

Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány,

Hauszmann Alapítvány,

Jövő Nemzedék Földje Alapítvány,

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány,

Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány,

Közép-európai Oktatási Alapítvány,

Magyar Kultúráért Alapítvány,

Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány,

MOL - Új Európa Alapítvány,

Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány,

Batthyány Lajos Alapítvány,

Mathias Corvinus Collegium Alapítvány,

Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány

és Tudás-Tér Alapítvány.

A kekva-modell egyszerű kivezetését az alaptörvény június 15-én elfogadott tizenhatodik módosítása tette lehetővé. A közlemény felidézi, hogy a kekvákra vonatkozó törvény június 29-én hatályba lépett módosításának célja az volt, hogy a nem felsőoktatási feladatokat ellátó alapítványok a továbbiakban már ne működhessenek a törvény által biztosított különleges jogi szabályozás alapján, továbbá, hogy augusztus 31-ig biztosítsa az állami vagyon kivonását a nem felsőoktatási alapítványokból.

Ennek érdekében kellett az érintett alapítványokat a nyilvántartó bíróságnak törölnie. A törlés elkerülhető volt, ha az államháztartáson kívüli alapítók továbbra is működtetni kívánták az alapítványt az általános szabályok alapján közérdekű vagyonkezelő vagy a Polgári törvénykönyv szerinti alapítványként, azonban erre vonatkozó kérelem nem érkezett a Fővárosi Törvényszék által nyilvántartott alapítványoktól.

A törölt alapítványok vagyona, jogai és kötelezettségei az államra szálltak, a kijelölt miniszterek gyakorolják az alapítói jogokat, illetve a kormány által kijelölt elszámolási biztos október 31-ig elvégzi a vagyonrendezési és egyéb adminisztratív feladatokat.

Folyamatban vannak a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán azok az eljárások, melyekben az alapítványok törlését követően kérelemre törlik a kekvák javára bejegyzett tulajdonjogát az ott nyilvántartott mintegy 40 gazdasági társaságban az üzletrészeknek, illetve az 50 százalék feletti részvényeknek, és ezekre bejegyzik az állam tulajdonjogát.

Szeptember 1-jén Kármán András kinevezte a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő új vezetőjét, akinek 1284 milliárd forinttal kezdődött a munkája: a kekvák megszüntetésével ugyanis 1284 milliárd forint értékű közvagyon került vissza az államhoz.

Szeptember 21-én Kármán András pénzügyminiszter kezdeményezésére elkezdődött a kekvákhoz tartozó állami cégek tulajdonosi joggyakorlójának megváltoztatásával kapcsolatos rendelettervezet társadalmi egyeztetése, amely szeptember 29-éig tart.