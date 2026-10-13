Újabb hajót ért dróntalálat Bulgária partjainál

Három drón talált el egy hajót a bulgáriai Bjalától 18 tengeri mérföldre keletre – jelentette be Rumen Radev miniszterelnök az Instagramján. A bolgár vészhelyzeti kutató-mentő szolgálat hajnal óta dolgozik a hajó megmentésén. A miniszterelnök tájékoztatása szerint a határőrség egysége kimentette a hajó teljes, 7 ukrán és 8 azerbajdzsáni állampolgárból álló legénységét, és sikeresen a várnai kikötőbe szállították őket. A hajó az ukrán tulajdonú, máltai zászló alatt közlekedő és Odesszában bejegyzett „Chelsea 3”.

Hat napja dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott a Fekete-tengeren, Bulgária partjainál. A togói zászló alatt közlekedő Alfa Watan súlyos szerkezeti károkat szenvedett és azonnal elsüllyedt. A palaui zászló alatt közlekedő Able fedélzetén a támadás nyomán tűz keletkezett, a hajó 18 fős legénységét pedig egy bolgár hajó mentette ki. Két matróz súlyos sebesülésekkel a várnai kórházba került.

Radev kedden azt mondta, „teljesen elfogadhatatlan a kereskedelmi hajók elleni újabb támadás a bolgár felségvizek közvetlen közelében. Értesítettük a NATO-hoz és az Európai Unióhoz rendelt állandó képviselőinket is. Hamarosan tárgyalni fogok Mark Rutte NATO-főtitkárral”.

Bulgária továbbra is támogatást kér a három hajót ért támadások kivizsgálásához, annak érdekében, hogy pontosan megállapíthassák, melyik országból származnak a drónok.