Nagy lánggal kezdett égni egy olajszállító hajó az orosz üdülőváros előtt, a nyaralókat arra kérték, ne menjenek az utcára

Kigyulladt egy tanker Oroszország fekete-tengeri partvidékén, feltehetően ukrán dróntámadás miatt, eközben az orosz bombázásnak halálos áldozatai is vannak Kijevben.

Tengeren

Szocsi közelében tengeri drónok támadása következtében kigyulladt egy olajszállító hajó, közölte kedden este a moszkvai közlekedési minisztérium. A libériai zászló alatt közlekedő Aframax Rio 23 fős indiai legénységét kimentették.

Ukrán sajtóértesülések szerint az orosz árnyékflottához tartozó egyik hajóról van szó.

Az olajat szállító tanker kedden este hatalmas lángokkal égett. A tűz eloltását az orosz közlekedési tárca szerint akkor lehet majd megkísérelni, ha a lángok intenzitása valamelyest csökkent. A közelben található strandokat lezárták, Szocsi lakosait pedig a hatóságok felszólították, hogy zárják be az ablakokat és lehetőleg ne menjenek ki az utcákra.

A nap folyamán dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott a Fekete-tengeren, Bulgária partjainál. A togói zászló alatt közlekedő Alfa Watan súlyos szerkezeti károkat szenvedett és azonnal elsüllyedt, a legénységről egyelőre nem tudni. A palaui zászló alatt közlekedő Able fedélzetén a támadás nyomán tűz keletkezett, a hajó 18 fős legénységét pedig egy bolgár hajó mentette ki. Két matróz súlyos sebesülésekkel a várnai kórházba került.

A bolgárok még vizsgálják a drónok eredetét, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azonban Oroszországot okolta a csapásokért. Rumen Radev bolgár miniszterelnök elítélte a támadást.

Július elején az ukrán hadsereg drónokkal kezdte el támadni a Fekete-tengeren és az Azovi-tengeren az orosz ellenőrzés alatt álló kikötőkbe befutó hajókat. Kijev saját közlése szerint azóta több mint 300 tankert, illetve teherhajót rongált meg. Válaszul Oroszország fokozta támadásait az ukrán fekete-tengeri és dunai kikötők, valamint az oda tartó vagy onnan induló hajók ellen. A kölcsönös támadások miatt nagyrészt leállt a hajóforgalom mind az ukrajnai, mind az orosz kikötőkben.

És szárazföldön

Ukrán nagyvárosokat ért rakétákkal és drónokkal végrehajtott tömeges orosz légitámadás szerdára virradóra, Kijevben legalább két ember meghalt, Zaporizzsjában károk keletkeztek a közlekedési infrastruktúrában, Dnyipróból, valamint a Kirovohrad megyei Olekszandrijából és a Poltava megyei Kremencsukból is becsapódásokról számoltak be az ukrán hatóságok.

Zelenszkij és Friedrich Merz kancellár egy dróntámadás helyszínén október 4-én Fotó: VOLODYMYR TARASOV/NurPhoto via AFP

Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy ukrán hadiipari vállalatokra mért tömeges csapást az éjjel. A szárazföldi, tengeri és légi indítású precíziós fegyverekkel és drónokkal végrehajtott támadás célpontjai a tárca szerint olyan létesítmények voltak, amelyek Flamingo „szárnyasrakétákat”, valamint nagy és közepes hatótávolságú drónokat gyártottak és tároltak Kijevben, valamint Kijev, Csernyihiv, Kirovohrad, Dnyipropetrovszk, Poltava és Harkiv megyében.

A tél közeledtével az ukrán főváros egyre hevesebb támadásoknak van kitéve: az orosz légitámadások az energetikai infrastruktúrát, a vasúti és közúti közlekedést veszik célba, beleértve a Dnyipro folyón átívelő hidakat is. A légiriadó szirénái éjjel-nappal szinte folyamatosan szólnak, arra szólítva a lakosokat, hogy keressenek menedéket pincékben, óvóhelyeken és metróállomásokon. (Guardian, MTI)