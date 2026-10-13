Újra letartóztatták Jeszenszky Géza kalapácsos támadóját

Az elsőfokú végzést megváltoztatva elrendelte a Jeszenszky Géza volt külügyminiszter és felesége elleni emberölési kísérlettel gyanúsított férfi letartóztatását a másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék.

Jeszenszky Géza a 2025. október 23-i tiszás meneten. Fotó: Windisch Judit/444

A törvényszék – ami az MTI-hez eljuttatott közleményében csak monogrammal jelöli a sértetteket – emlékeztetett arra, hogy a Fővárosi Főügyészség a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélyére hivatkozva indítványozta a gyanúsított letartóztatásának további meghosszabbítását, de a Budai Központi Kerületi Bíróság elutasította az indítványt. A bíróság enyhébb kényszerintézkedést, a támadó ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyeletét, valamint a sértettektől való távoltartását rendelte el, előírva számára nyomkövető viselését. Jeszenszky Géza a döntésről azt írta, aggódik miatta.

A Fővárosi Törvényszék a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye kapcsán az elsőfokú bíróságéval azonos álláspontra helyezkedett, de a letartóztatásnál enyhébb kényszerintézkedés alkalmazására továbbra sem nem látott lehetőséget.