Aggódik Jeszenkszky Géza, mert megszüntették a kalapácsos támadója letartóztatását

Levélben értesítette a Budai Központi Kerületi Bíróság Jeszenszky Gézát és feleségét, hogy a rájuk támadó, ezért gyilkossági kísérlettel gyanúsított G. Ferenc letartóztatását - védője indítványának helyt adva - megszünteti, és vele szemben „bűnügyi felügyeletet, valamint távoltartást rendel el az elsőfokú bírósági tárgyalás előkészítése során hozott határozatig".

Erről Jeszenszky küldött levelet a lapunknak.

Fotó: Windisch Judit/444

A korábbi külügyminisztert és nejét 2025. június elsején támadták meg házuk kapuja előtt, amikor a feleségével hazafelé tartott. Jeszenszky szerint a támadó biztosra akarta menni, mert a táskájában hozott benzinnel is le akarta önteni és meggyújtani. A fejére mért ütés ellenére Jeszenszky talpon maradt, majd a segítségére siető pincérnek köszönhetően megfutamították a támadót. A történész-politikus a fejére kapott ütéstől életveszélyes koponyasérülést szenvedett, megsérült a felesége is. A merénylőt a rendőrség a Vámház-téren elfogta. A kihallgatásán a férfi azt állította, hogy ő ártatlan, és valójában őt támadták meg.

Jeszenszky azt írja, hogy G. Ferenc már 2023-ban is megtámadta őt. Az a feltételezése pedig, hogy a merénylet politikai indíttatású volt, a volt külügyminiszter szerint a nyomozás során is beigazolódott. „A lakásán reám vonatkozó, külügyminiszteri működésemmel kapcsolatos adatokat, fényképeket gyűjtött, az Ukrajnával 1991. december 6-án aláírt nemzetközi szerződés miatt engem hazaárulónak tartott, és ezt több magyar és külföldi médiumnak is megküldte”.

A volt külügyminiszter utal arra is, hogy a Magyar Hang és a Gulyáságyú Média kiderítette, hogy a gyanúsított szélsőséges politikai nézeteket vall, a nyilvánosságban nem egyszer hangot adott ukránellenes érzelmeinek is. „Valószínűnek tartom, hogy az első merénylet után két évvel a társadalmat elárasztó oroszbarát és ukránellenes propagandakampány ösztönözte az újabb gyilkossági kísérlet elkövetésére” - írja Jeszenszky.

A bíróság előírja, hogy a letartóztatásból kiengedett férfi nem léphet kapcsolatba Jeszenszkyékkel, távol kell tartani magát a lakhelyüktől és tartózkodási helyüntől. Ennek betartását a bíróság „a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszközzel rendeli ellenőrizni.”

Jeszenszky ugyanakkor arra is utal, hogy hogy a férfit megvizsgáló igazságügyi elmeorvos és pszichológus szakértő véleménye szerint „megalapozottan feltehető, hogy kényszerintézkedés [azaz letartóztatás] alkalmazása nélkül újabb, szabadságvesztéssel járó bűncselekményt követne el, a megkísérlet bűncselekményt véghezvinné.”

„Feleségem és én mindezek alapján aggodalommal fogadjuk szabadon bocsátását, joggal tartunk attól, hogy a nyomkövetőt leszedve – vele lakó és gondozását vállaló testvére és rokonsága, valamint elvbarátai megfigyelésére támaszkodva – megles bennünket, és most már a több mint 15 hónapos fogvatartását is megbosszulandó, újabb merényletet kísérel meg” – írja Jeszenszky. Arra is kitért, hogy az ügyész a letartóztatás meghosszabbítását kérte, ám a védő a gyanúsított idős korára, rossz egészségügyi állapotára való tekintettel szabadlábra helyezését indítványozta.

„Számomra egyrészt megdöbbentő, hogy a védő indítványának a bíróság helyt adott, ezzel kitéve bennünket, vagy legalább engem, aki sokat járok az utcán, egy újabb támadásnak, akár a merénylő cinkosai révén. Másrészt nehéz tudomásul venni, hogy egy ilyen súlyos, már két évvel korábban is elkövetett merénylet tetten ért elkövetőjét még nem állították bíróság elé, hogy tettért feleljen és méltó, másokat is elrettentő ítélet sújtsa. Ha egy ilyen viszonylag egyszerű esetben is „az igazságszolgáltatás malmai” ilyen lassan őrölnek, mit várjunk a jelenleg letartóztatásban lévő politikusok és az általuk elkövetett tettekben közreműködők és haszonélvezők esetében? – tette fel a kérdést Jeszenszky.