A sarkvidéken kutatta a madarakat, így nem tudta leállítani a minimális összegű utalást Navalnijnak, 3,5 évet kapott büntetőtelepen

Egy moszkvai bíróság 3,5 éves, büntetőtelepen letöltendő börtönbüntetésre ítélte Szofija Rozenfeld ismert orosz ornitológust – írja a science.org. Rozenfeld bűne két kisösszegű, összesen 7800 forintnak megfelelő rubelt kitevő banki utalás volt a Putyin börtönében meghalt Alekszej Navalnij korrupcióellenes alapítványának 2021. augusztusában és szeptemberében. Ebből azért lehetett egyáltalán ügy, mert a hatóságok 2021. nyarán szélsőséges szervezetnek minősítették Navalnij Korrupcióellenes Alapítványát, így onnantól kezdve annak támogatása tiltotta vált.

Szofija Rozenfeld

Rozenfeld, aki a sarkvidéki költöző madarak nemzetközi hírű szakértője és ideje nagy részét a terepen tölti, azzal védekezett, hogy az addig legálisnak számító támogatást automatizált banki átutalással intézte és 2021. nyarán több hónapos sarkkörön túli expedíción járt. Így nem értesülhetett a bírósági döntésről sem. Amint hazatért és megtudta a hírt, azonnal leállította az utalást. De a Putyin-rendszer bíróságán ez nem számított. Rozenfeld esetleges menekölőútja az lehet, hogy van izraeli állampolgársága is, a családja már kérte is az izraeli külügy segítségét.