„Állítsátok meg ezt a szart!” – a magyar határ közelében épült horvát csirkefarm ellen tiltakozott a Greenpeace

környezetvédelem

Tizenkét Greenpeace-aktivista mászott fel egy, a magyar határtól kevesebb mint két kilométerre fekvő horvátországi baromfitelep tetejére. Egy 500 négyzetméteres

„Állítsátok meg ezt a szart!”

feliratot festettek oda, tiltakozásul a létesítmény és a belőle származó állati hulladék jelentette környezeti veszélyek miatt.

Fotó: Ivan Vidakovic/© Greenpeace

A beruházás Európa legnagyobb csirketermelő vállalatáé, az MHP-é. A Greenpeace közleménye szerint a létesítmény évente 1,8 millió csirke tartására lesz képes, és a tervek alapján a közeljövőben kezdheti meg működését. A helyi csoportok attól tartanak, hogy az évente keletkező egymillió liter állati hulladék szennyezheti a talajt, a levegőt és a vízi utakat.

„Az olyan ipari húsóriások, mint az MHP, agresszívan terjeszkednek szerte a világon. Tömik a milliárdosok zsebét, miközben mérgező állati hulladékkal szennyezik a folyókat és az ivóvizet. A helyi közösségeknek mindenütt elegük van ebből”

– mondta Nyitray Dániel, a Greenpeace International kampányfelelőse.

A beruházás a Veliki Pažut madárrezervátum közelében épült. A rezervátum a Mura–Dráva–Duna Bioszféra-rezervátum része. Az UNESCO által védett, öt országra – köztük Magyarországra – kiterjedő, 930 ezer hektáros vizes élőhelyet biodiverzitása és folyami folyosói miatt „Európa Amazonásaként” is emlegetik. A horvát állatvédők szerint a telep mindössze 320 méterre van a madárrezervátumtól, a magyar határtól és a Duna–Dráva Nemzeti Parktól pedig kevesebb mint két kilométerre.

Fotó: Maja Bota Strbe/© Maja Bota Strbe / Greenpeace

„Minden megafarm hatalmas állati szenvedésre épül, amely a környezetre és az emberekre is kihat. Mögöttünk a természetellenesen gyors növekedésre kitenyésztett csirkék olyan szorosan vannak az istállókba zsúfolva, hogy még a szárnyukat sem tudják kitárni” – mondta Luka Oman, a horvát Prijatelji životinja állatvédő szervezet elnöke. Szerinte az intenzív tartási körülmények a fertőző betegségek terjedésének is kedveznek, és veszélyeztetik a közeli rezervátum vadmadarait.

A Greenpeace közleménye szerint Horvátországban az utóbbi időszakban több nagy tüntetést is tartottak a baromfiipar terjeszkedési tervei ellen. A szervezet a Financial Times adataira hivatkozva azt írta, hogy a világ csirketermelése 2006 óta közel 60 százalékkal nőtt, és meghaladja az évi 76 milliárd állatot. Az ukrán milliárdos, Yuriy Kosiuk tulajdonában lévő MHP évente több mint félmilliárd csirkét vág le.

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