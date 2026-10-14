Az OpenAI szaúdi alkalmazottja vécépapírba csomagolt felvevőeszközt rejtett el a vállalat irodájában

Az OpenAI kaliforniai irodájában rejthetett el egy vécépapírba csomagolt titkos felvevőeszközt a cég egyik szaúdi mérnöke a szövetségi ügyészség vádja szerint – írja a BBC. A vállalat közölte, a mesterséges intelligencia segítségével jött rá, hogy az eszközt az egyik alkalmazott helyezte el a San Franciscó-i irodában, majd értesítették az FBI-t.

Az eszköz Fotó: U.S. Department of Justice/via REUTERS

Az ügyészség szerint a vécépapírba csomagolt eszközt egy vezetői tárgyalószobában, egy tévé hátulján található USB-csatlakozóba dugva találták meg szeptember 30-án, két nappal a kihelyezése után. Az egyik felvételen az is látszik, ahogy az alkalmazott ellenőrzi az eszközt:

A gyanúsított ellenőrzi az eszköz Fotó: U.S. Department of Justice/via REUTERS

A ChatGPT-t fejlesztő OpenAI közölte, nem találtak arra utaló jelet, hogy bárki jogosulatlanul hozzáfért volna a forráskódhoz, a modell súlyozásához vagy az ügyfelek adataihoz. A vállalat közölte, hogy a 2025 óta náluk dolgozó szaúdi alkalmazottjukat elbocsátották.