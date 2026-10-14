Kitört a lámpaháború: közvilágítás nélkül maradt Bonyhád

A Tolna megyei város közvilágítását üzemeltető PS Project Kft. közölte, hogy „a szolgáltatási szerződés felmondása miatt” szerdától kikapcsolják a közvilágítást Bonyhád Város közigazgatási területén. Azt írták, hogy a szerződést az önkormányzat „többszöri szerződésszegése, másrészt a jelentősen megromlott üzleti környezet” miatt mondták fel. A vállalkozó egyrészt azt sérelmezte, hogy a közvilágítás korszerűsítésére kiírt közbeszerzésből az önkormányzat többször ki akarta zárni a céget, másrészt pedig 2022-től az önkormányzat nem vállalta át az áramvásárlást. Azt is felhozták, hogy szerintük az önkormányzatnak 2023 óta magasabb díjat kellene fizetnie a megemelkedett rendszerhasználati díjak miatt, de ennek nem tett eleget. Ráadásul idegen lámpatesteket is találtak, amik pedig megnövelték a fogyasztást.

„A kikapcsolási értesítő megküldésre került az Önkormányzat részére 2026. április 23-án, azonban az Önkormányzat részéről erre sem érkezett észrevétel. Ismét kijelentjük, sajnáljuk, hogy az ügy idáig fajult, és a lakosságnak kell az intézkedéssel kellemetlenséget okoznunk” – írta a cég. A fideszes Filóné Ferencz Ibolya polgármester délután arról tájékoztatta a helyieket, hogy a város több utcájában mintegy 200 lámpatestből eltávolították a biztosítékot. „A szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtettük mind a rendőrség, mind az Energia Hivatal felé. Ennek ellenére a fenti utcákban a közvilágítás bizonytalan ideig szünetel” – írta a bonyhádi polgármester.