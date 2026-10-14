Lemond az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője

Láng István október 15-ével lemond az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) főigazgatói tisztségéről – közölte Facebookon az Élő Környezetért Felelős Minisztérium.

Láng István 2012-ben került az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz, 2018 óta vezette a szervezetet. Korábban 2008 és 2012 között a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, illetve a Vidékfejlesztési Minisztérium főosztályvezetője volt.

Láng István 2024-ben. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A főigazgatói posztra pályázatot írnak ki. Az új vezető kinevezéséig Gacsályi József, az OVF eddigi műszaki főigazgató-helyettese látja el a főigazgatói feladatokat megbízottként.