Lemondott a felszámolókat képviselő egyesület elnöke és vezetőinek többsége

Lemondott dr. Várady Tímea, a Reorganizációs és Fizetésképtelenségi Szakértők Egyesületének (RFE) elnöke – írja AzÜzlet. Az elnökség tagjai és a bizottsági elnökök is távoztak tisztségükből, a jogi és szakmai bizottság elnökének kivételével. A lemondások 2026. október 1-jén léptek hatályba.

Az egyesület nem közölte a távozások okát. Tájékoztatásuk szerint az RFE működésének folyamatosságát az ügyvezető igazgató biztosítja, az elnökség pedig az új vezetés megválasztásáig ügyvivőként látja el feladatait. A lap információi szerint az új vezetésről a szervezet október közepére tervezett közgyűlésén dönthetnek. Az RFE szerint a következő időszak szakmai prioritásait és rövid távú feladatait már az új elnökség határozza majd meg.

A kép illusztráció. Fotó: Thiago Ribeiro/AGIF via AFP

Az egyesület 2021. október 1-jén vette fel a Reorganizációs és Fizetésképtelenségi Szakértők Egyesülete nevet. Korábban Felszámolók és Vagyonfelügyelők Országos Egyesületeként (FOE) működött. Saját meghatározása szerint szakmai és érdekképviseleti szervezet, ami a felszámolással, vagyonfelügyelettel és a fizetésképtelenségi helyzetek kezelésével foglalkozó szakemberek és vállalkozások munkáját támogatja. Feladatai közé tartozik a szakmát érintő jogszabályok kezdeményezése és véleményezése, a szakmai és etikai követelmények alakítása, valamint képzések és tanácskozások szervezése.