Már Trumpot is bosszantotta, hogy mennyire pofátlanul viselkedik az athéni nagykövete

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Márciusban Donald Trump még „régi barátjának” és „inspiráló személyiségnek” nevezte a görög függetlenség napja alkalmából rendezett fehér házi eseményen Kimberly Guilfoyle-t, az Amerikai Egyesült Államok görögországi nagykövetét. Kedden azonban így fogalmazott a újságíróknak: „Nem, nem volt a családom tagja. Azt hiszem, régebben a fiammal járt.” Guilfoyle-lal pár hónap alatt nagyot fordult a világ, hiszen nemrég még a kétmillió Instagram-követőjével a celebkultúrát, az üzleti világot és a geopolitikát ötvöző új amerikai diplomáciai iskola szimbóluma volt, most viszont az elnök kérésére kénytelen volt lemondani. Az elmúlt hetekben felszínre került számos botránya után nem is volt más lehetősége.

Kimberly Guilfoyle és Donald Trump Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Előbb demokrata férj, aztán majdnem Trump após

Kimberly Guilfoyle médiacelebként és a magánélete miatt vált országosan híressé, de a pályáját még ügyészként kezdte szülővárosában, San Franciscóban, illetve Los Angelesben. Szakmai karrierje azért lett viszonylag rövid, mert az első San Franciscó-i megbízatását a hivatal vezetőváltása utáni politikai tisztogatás során elvesztette, a másodikat pedig önként hagyta abba 2004-ben, amikor a Gavin Newsommal kötött házassága, illetve egy nagy figyelmet hozó ügye médiakarrier-ajánlatokat hozott neki. Newsommal azonban nem sokkal azután különköltöztek, hogy a demokrata politikust megválasztották San Francisco polgármesterének, utána Guilfoyle átsodródott a másik politikai térfélre.

2006-ban került a republikánusokhoz kötődő Fox Newshoz, de igazán csak akkor indult be a karrierje, amikor 2011-ben elindult a The Five című politikai talkshow, melynek Guilfoyle volt az egyik házigazdája. A neve felmerült a Fehér Ház szóvivőjeként az első Trump-kormány idején, de maradt a Foxnál, ahonnan végül 2018-ban kellett távoznia, miután asszisztense szexuális zaklatással vádolta meg. Az ügy végül peren kívül rendeződött, és Guilfoyle egy republikánus adománygyűjtő szervezetnél kötött ki. Még fontosabb, hogy ekkor kezdett randizni Donald Trump fiával, Don Jr-ral, akivel jegyben is jártak, hat évig voltak együtt.

Trump már a szakításuk után, 2024 decemberében jelölte Guilfoyle-t athéni nagykövetnek. A döntés egyszerre volt jutalom a lojális támogatónak, illetve a családi dinamika szempontjából kényelmes megoldás, amellyel eltávolították a szakítás után a közvetlen közelből. 2025 szeptemberében a Szenátus megerősítette Guilfoyle kinevezését, majd novemberben megérkezett Athénba, ahol a bulvárlapokban addig is rendszeresen szereplő nő a görög sajtó és a társasági élet sztárja lett.

Kimberly Guilfoyle, az Egyesült Államok görögországi nagykövete részt vesz Celia Kritharioti 2026–2027-es őszi/téli Haute Couture bemutatóján a Párizsi Divathét keretében

Fotó: LAURENT HOU/Hans Lucas via AFP

Bármelyik országgal megtehetjük ezt

A nagykövet nemcsak a társasági életben volt aktív, sőt, nem is csak állomáshelyén. Az egész térséget bejárva több kormányt is arról győzködött, hogy vásároljanak amerikai földgázt, azaz LNG-t. Néhány hónap leforgása alatt Guilfoyle több országot – Albániától kezdve Románián át Ukrajnáig – segített rábírni megállapodások vagy szándéknyilatkozatok aláírására. Ami ebben szokatlannak tűnhetett: az üzletek mindannyiszor egy görög vállalaton, az Aktor Groupon, illetve annak a görög állami hátterű energiacéggel (DEPA) közös vállalatán keresztül jöttek létre. Vagyis külföldi cég volt a közvetítő a vevők és az amerikai szállítók között.

Az első viharfelhők múlt hónapban jelentek meg Athénban.