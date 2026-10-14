Lemondott az Egyesült Államok korrupcióval hírbe hozott athéni nagykövete

Miután a korrupciós gyanúra reagálva a kormányzat is felszólította, lemondott az Egyesült Államok athéni nagykövete, Kimberly Guilfoyle – írja az MTI. Guilfoyle hamisnak nevezte a vádakat.

A The Wall Street szeptember végén írt Guilfoyle ügyeleteiről, mint például a fogadó ország tisztviselője elleni állítólagos fenyegetések, a szabályokba ütköző ajándékok és szolgáltatások elfogadása, valamint annak felajánlása, hogy pénzért cserébe fölhasználja a kormányzaton belüli befolyását.

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A görög kormány nem reagált az amerikai nagykövet lemondására. A görög ellenzéki pártok ugyanakkor felszólították az athéni külügyminisztériumot, hogy idézze be Guilfoyle-t, hogy válaszoljon az ellene felhozott vádakra. Az amerikai Képviselőház és a Szenátus külügyi bizottságainak két legfelsőbb demokrata párti képviselője vizsgálat elindítását követeli.

Kimberly Guilfoyle a Fox News Channel egykori műsorvezetője és kaliforniai ügyész, aki egykor Kalifornia demokratikus kormányzójának, Gavin Newsomnak a felesége volt, és korábban eljegyezték egymást Trump fiával, Donald Jr.-ral is.