Németh Balázs azt állította, Magyar Péter eligazította Forsthoffert, a házelnök visszaszólt a fideszes képviselőnek

Forsthoffer Ágnes hosszú Facebook-bejegyzésben reagált Németh Balázs fideszes képviselőnek, aki egy hétfői videóban azt állította, Magyar Péter miniszterelnök eligazította a házelnököt a parlamenti ülés szünetében.

„Vigyázz, jön! Magyar Péter, a parlamenti ülés szünetében ismét magához rendelte és eligazította a Házelnököt. Ebből megint közös kávézás lesz” – írta Németh a bejegyzésben. A videóban látható, ahogy Magyar Péter odamegy a pulpitushoz, és int Forsthoffernek, aki nem sokkal később le is megy, és végighallgatja, amit a miniszterelnök mond neki.

Forsthoffer Ágnes házelnök. Fotó: Németh Dániel/444

Forsthoffer a saját oldalán válaszolt, szerinte nem ez az első alkalom, hogy a képviselő valóságalap nélkül próbálja lejáratni. Felidézte, hogy korábban már szóvá tette ezt Némethnek, aki akkor állítólag azt mondta neki: „Ez a politika, majd megszokja...” Forsthoffer erre most azt írta:

„Nem, köszönöm, nem szokom meg. A politika számomra másról szól. Az ország előremeneteléről. Az emberek képviseletéről. (...) Soha nem szeretnék úgy felemelkedni, hogy másokat letiprok. Javaslom, hogy Ön is teremtsen inkább értéket.”

A házelnök szerint Magyar Péter azért ment a pulpitushoz, hogy jelezze: hamarosan egy megbeszélésre kell mennie, és nem tudja, mikor ér vissza. A következő blokkban képviselői kérdésekre kellett válaszolnia, mert a képviselők ragaszkodtak a személyes válaszadáshoz. Forsthoffer szerint a miniszterelnök azt kérdezte, mit ír elő a házszabály arra az esetre, ha nem érne vissza időben. A beszélgetést a hivatal munkatársai is hallották.

„Erről Ön kitett egy olyan videót, hogy a Miniszterelnök »magához rendelt és eligazított«… Milyen »megtisztelő« gondolat Öntől! Miniszterelnök úr természetesen nem rendelt magához, amúgy is lementem volna a pulpitusról, hiszen éppen átadtam az elnöklést. Ön még a videó végét is levágta, amikor mindenki mosolygott”

– írta. A házelnök fideszes képviselők módszereit – a lejárató videókat – embertelennek nevezte, és a parlamenti ülésterem 1-es páholyában hetek óta működő kamerát is szóvá tette. Szerinte az eszköz „nyilvánvalóan csak és kizárólag Magyar Péter miniszterelnököt veszi”, hogy a rögzített felvételekből később elferdíthető, kivágható részleteket készítsenek. Azt írta, a miniszterelnök távozásakor a kamera is eltűnik, és az ülést különféle „kreatív” ötletekkel próbálják megzavarni, hátha így izgalmas felvétel készül.

Németh Balázs és a Fidesz-frakció. Fotó: Németh Dániel/444

Bejegyzését azzal zárta:

„Képviselő úr! Tényleg továbbra is ennyire számíthatunk Önöktől? Bingó játékra az ülésen? Hazug, elferdített videórészletekre? Sajnálnám. Én hiszem, hogy az emberek bölcsek. És mindenképpen többet érnek annál, hogy becsapják őket. Minden jót kívánok, Képviselő úr! És szemléletváltást! Mert ezzel a magatartással sajnos azoknak a frakciótársainak is árt, akik valóban dolgozni jönnek a Parlamentbe.”

Németh reagált a bejegyzésre, azt írta, az üléstermi videók önmagukért beszélnek. „Ez Magyar Péter valódi arca! A Ház méltóságát a kocsmai stílusban viselkedő, telefonlopással gyanúsított miniszterelnök, a szavazási csalást büntetlenül megúszó tiszás képviselők, valamint az ülésteremben káromkodó, mandátumukra méltatlanná vált tiszás politikusok veszélyeztetik.” Hozzátette: a magánbeszélgetésükből nem oszt meg részleteket. „Higgye el, lesz jobb! Leváltjuk a józan magyar emberek segítségével az alkalmatlan miniszterelnököt, és könnyebb lesz minden magyar ember élete.”

A poszthoz Magyar annyit kommentelt: „Erre képesek. Színvonaltalan, hazug, lusta, tehetségtelen és embertelen banda. És most nagyon finom voltam.”