Orbán arról posztolt, hogy a Tisza a pedofilok érdekében szavazta meg a gyermekvédelmi törvényt

Orbán Viktor exminiszterelnök délután extrém hangulatú szöveg kiposztolásával bizonyította, hogy máig nem értette meg, miért szenvedett totális vereséget, illetve hogy egészen távol került már a valóságtól. Posztja a következő mondattal indít:
„Magyar Péter brüsszeli elvárásra kiszolgáltatja a magyar gyerekeket a genderlobbinak.”
Gyorsan kiderül, hogy ez nem valami szándékosan durva, figyelemfelkeltő felütés volt, hanem a bizarr bejegyzés egyik legvisszafogottabb része. Az erre következő részben Orbán értelmezni próbálja a frissen elfogadott törvényt:
„A Tisza átírta a gyermekvédelmi törvényt. A módosítás az LMBTQ-szervezetek jogairól és a magyar gyermekvédelmi szabályok fellazításáról szól.”
Majd belezendít:
„A Fidesz–KDNP-kormány megalkotta Európa legjobb gyermekvédelmi törvényét. A Tisza most ezt írja át az LMBTQ-szervezetek és a pedofilok érdekében. A szülőket megkerülve visszaengedik a genderpropagandát a magyar iskolákba és óvodákba.”
A csúcspont után a poszt vége végképp bebizonyítja, hogy Orbán egyszerűen nem érti, mi folyik Magyarországon:
„A Tisza lépése ráadásul súlyosan antidemokratikus. 2022-ben 3,5 millió magyar ember mondott nemet a genderpropagandára a gyermekvédelmi népszavazáson. A Tisza-kormány most semmibe veszi az akaratukat.”
Az Országgyűlés tiszás többsége kedden elfogadta az új gyermekvédelmi törvényt, a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk nemmel szavazott.
Frissítés: Magyar Péter a Facebookon úgy reagált:
„Orbán Viktor büszke rá, hogy a Fidesz a kórházban hagyott csecsemők és a veszélyben lévő gyerekek ellen szavazott. A bukott maffiózó pedofilozott is egy jót. Az se zavarta, hogy korábban ő kampányolt és adott kitüntetést egy pedofil rémnek.”