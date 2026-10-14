Tirana lángol, estig sem álltak le sem a tüntetés után romboló és gyújtogató diákok, sem a keményen reagáló rendőrök

Fotó: ADNAN BECI/AFP

Egész napos ostromállapot alakult ki Tiranában, az albán fővárosban, miután a diákok békésnek induló tüntetése rombolásba, gyújtogatásba és brutális rendőrrohamokba torkollott. A helyzet sötétedés után sem csillapodott le.

Fotó: ADNAN BECI/AFP

Albániában május vége óta mindennaposak a tüntetések, amik eredetileg Donald Trump ingatlanos veje, Jared Kushner terveztt tengerparti építkezése miatt kezdődtek, ami egy különleges tengeri természetvédelmi területet tenne tönkre. De a szerdai tüntetés annyiban más volt, hogy ezt diákok hirdették meg a közoktatás hiányosságai miatt.

Fotó: OLSI SHEHU/Anadolu via AFP

A demonstrációsorozat kedden kezdődött, és szerda délelőtt az Oktatási Minisztérium épülete előtti, kezdetben békés tüntetéssel folytatódott. De ahogy teltek az órák, a helyzet egyre feszültebbé vált.

🚨🇦🇱 BREAKING: DRAMATIC CLASHES ERUPT BETWEEN POLICE AND DEMONSTRATORS IN TIRANA, ALBANIA Tensions are escalating in the Albanian capital as police and protesters clash during ongoing demonstrations. Dramatic scenes are unfolding on the streets right now. https://t.co/7VvQKBI1vA — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) October 14, 2026

Tüntetők maszkot viselő csoportjai előbb kövekkel, felszedett térkődarabokkal és rögtönzött gyújtóbombákkal dobálták meg az épületet, majd több rohamot is intéztek ellene, többek között fémkordonok letört vascsöveit használva. A minisztériumot részben sikerült is felgyújtaniuk. A rendőrség erre vízágyúval, könnygázzal és gumibottal válaszolt, feloszlatva a demonstrálókat.

Police lines in Tirana appear to have collapsed as protesters manage to seize officers' gear. Flames have also engulfed the Ministry of Justice. PM Rama loyalists, such as Tourism Minister Blendi Gonxhja, continue to address this critical situation with shocking irresponsibility https://t.co/paL0L1XX2S — Tirana Report (@Tirana_Report) October 14, 2026

Ők azonban nem szaladtak szét, hanem az albán belvárosban folytatták a tiltakozást. A Politico beszámolója szerint előbb padokat, fákat és szemeteseket gyújtottak fel, majd középületekre támadtak, többet lángra gyújtva, például az igazságügy-minisztérium és a gazdasági tárca épületét is, de egy időre körbevették a miniszterelnöki hivatalt is. A rohamrendőrök közben folyamatosan támadták és ütlegelték a jórészt maszkos tüntetőket.

Estig legalább 40 demonstrálót vettek őrizetbe, eddig egy diák lábtöréséről jött hír. A Politico szerint szerda este robbanások és szirénák hangja hallatszott a tiranai belvárosban, és a helyzet egyáltalán nem csillapodott.