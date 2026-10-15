Bánki Erik a Hungast-vezérnek is kért diplomata-útlevelet, noha tagadja kapcsolatát a céggel

Bánki Erik, a Fidesz volt országgyűlési képviselője kezdeményezte 2022-ben, hogy az óbudai korrupciós ügyben is érintett Hungast-csoport tulajdonosa diplomata-útlevelet kapjon – tudta meg a 24.hu. György Tamás részére 2022. december 19-én állítottak ki diplomata-útlevelet 2026. november 30-ai érvényességi idővel, ezt Szijjártó Péter akkori külgazdasági és külügyminiszter saját jogkörében engedélyezte.

Fotó: Németh Dániel/444

A Külügyminisztérium tájékoztatása szerint Bánki azzal indokolta a diplamata-útlevél szükségét, hogy György Tamás részére a diplomata-útlevél megkönnyítené a munkával járó gyakori külföldi, főként határon túli területekre történő utazást.

Orbán Anita külügyminiszter már egyébként visszavonta ezt a jogosultságot.

A lap megkereste Bánki Eriket is az ügyben, aki azt írta,

„Nem jártam el személyesen György Tamás diplomata útlevelének kérelme érdekében”.

Arra azonban már nem tért ki, hogy ha nem személyesen, akkor írásban kérte-e a dokumentumot, viszont megismételte, hogy nem áll üzleti kapcsolatban a Hungasttal, amellyel Bánki neve az elmúlt években összefonódott. Azt is elárulta, hogy a családjának viszont kért diplomata-útlevelet.

A Fidesz-kormányok idején kiemelkedően sikeres Hungast-csoport Magyarország egyik legnagyobb, közétkeztetéssel foglalkozó csoportja, naponta 130 ezer adag ételt szolgálnak fel 16 megyében és 1100 tálalási ponton.