„Bárkiből lehet bármi” – hirdette egy civil szervezet alsósoknak, a fideszes agitprop és Takács Péter rohant felháborodni

Az Emberség Erejével Alapítványt a honlapján lévő bemutatkozás szerint 2006-ban alapította egy pécsi orvos házaspár azzal a céllal, hogy lelkes fiatalok „szervezett keretek között népszerűsítsék az emberi jogok és a szolidaritás eszméit”. A héten a Baranyában lévő Újpetre általános iskolájában vehettek részt az intézmény pályaorientációs napján, bemutatva a Ha nagy leszek elnevezésű emberjogi társasjátékot, aminek célja a nemek közötti egyenlőség témájának feldolgozása, a hagyományos nemi sztereotípiák és szerepek megkérdőjelezése.

„Most már az Újpetrei Általános Iskola második, harmadik és negyedik osztályos tanulói is tudják, hogy bárkiből lehet bármi, csak merni kell álmodni” – írták az eseményről szóló posztjukban. És azt is, hogy „többek között arról is beszélgettek, hogy biztosan fiús dolog-e tűzoltónak lenni, vagy ér-e férfiként kedvelni a rózsaszínt”.

„Bárkiből bármi? Tudjuk, mire megy ki a játék! Rózsaszínfil férfiak, akik nem Palermo-szurkolók? Hát naná, hogy tudjuk!” – csaphatott ehhez hasonló szöveggel a homlokára Takács Péter volt egészségügyi államtitkár és a fideszes agitprop megmaradt néhány egysége. Hát akkor itt érzékenyítés zajlik, vagy pláne: ideológiai képzés; szerencsére az átműtésig nem jutottak el. Viszont a posztjaikban lépten-nyomon megosztottak olyan fotókat, amin gyerekek szerepelnek, azt sejtetve, hogy ezek a fotók az alapítvány foglalkozásán készültek. Hogy ott készültek-e, az nem egyértelmű – erre mindjárt visszatérek –, bár egyébként a képeken nincs semmi elképesztő dolog, gyerekek ülnek és állnak körben, illetve játszanak valamilyen kártyás játékkal.

Takács Péter fideszes parlamenti képviselő Fotó: Bankó Gábor/444

Az alapítvány előbb csak annyit reagált a történtekre, hogy „szerda este régen tapasztalt figyelmet kapott egy emberi jogi foglalkozásunkat bemutató posztunk”. Később azonban már kimondták, hogy „hazugságra építő kampány” indult, amely során „politikusok, influenszerek és egyszerű felhasználók durván visszaélnek azoknak a gyerekeknek a jogaival, akiknek a képeit a mesterséges intelligencia által megszerkesztve, politikai célokra használják fel, minősíthetetlen kommentárok kíséretében”. Ebből sem derül ki azonban, hogy a fideszes propagandisták által megosztott képeken milyen gyerekek szerepelnek, azok a fotók hol és mikor készültek, és mit manipuláltak rajtuk (az alapítvány fényképei között nem találtunk olyan képeket, amik ezek alapjául szolgálhattak volna).

A szervezet azzal fejezi be a posztját, hogy mindenkit arra szólít fel: álljanak le „a gyermekek politikai célú kihasználásával, jogaiknak megsértésével, és az aljas szándékból indított, valótlanságokon alapuló propaganda terjesztésével”.