Beomlott egy iskola teteje Pakisztánban, legkevesebb 19-en meghaltak

Eddig 18 diákról és egy tanárról tudható, hogy életét vesztette, miután beomlott egy iskolaépület teteje Pakisztánban, közölte Muhammad Ászim, a helyi kórház szóvivője csütörtökön.

A szerencsétlenség az ország északi részén lévő Pesavarban történt. Ászim, akit a Dawn című pakisztáni hírportál idézett, elmondta, hogy az áldozatok 13 évesek vagy fiatalabbak. Az elhunytak mellett több mint egy tucat sérültről is tudni. A katasztrófavédelem megkezdte a mentési munkákat, az ügynökség szóvivője, Bilál Faizi pedig azt mondta, félő, hogy sokan a romok alatt rekedtek.

A tető beomlásának pontos okát egyelőre még nem tudni.

Pakisztánban gyakoriak a részleges vagy teljes házomlások, mert az építkezések során gyakran nem tartják be a biztonsági előírásokat és sokszor nem megfelelő minőségű építőanyagokat használnak. Júliusban három kislány halt meg egy délkelet-pakisztáni általános iskolában, mert rájuk dőlt az épület egyik fala - idézte fel a Dawn. (MTI, BBC)