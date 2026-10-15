Egy teljes nemzetet kitiltana az Egyesült Királyságból a brit belügyminiszter

Shabana Mahmood belügyminiszter azzal fenyegetőzött, hogy megtiltja az összes eritreai állampolgár belépését az Egyesült Királyságba, ha a kelet-afrikai ország kormánya nem fogadja el a kis hajókon érkező migránsok és a külföldi állampolgárságú bűnelkövetők visszaküldését. Egyúttal a VIP-személyek számára is megszüntetnék a gyorsított vízumkiadást. Az adatok szerint az eritreaiak voltak arányaiban a legtöbben a kis hajón érkező migránsok között a júniusig tartó 12 hónapban, az érkezők 18 százalékát tették ki .

„Eritreának minden esélye megvolt arra, hogy elfogadja az Egyesült Királyságban jogtalanul tartózkodók visszatérését. Más országokkal ellentétben viszont ezt megtagadta” – mondta Mahmood, aki nem fog habozni saját bevallása szerint „további intézkedéseket bevezetni az együttműködést megtagadó országokkal szemben”.

Fotó: GIAN MARCO BENEDETTO/Anadolu via AFP

Dr. Madeleine Sumption, az Oxfordi Egyetem Migrációs Megfigyelőközpontjának igazgatója szerint Eritrea célba vételének csekély hatása lenne.

„Eritrea az Egyesült Királyságba érkező menedékkérők egyik fő származási országa – az elmúlt évben nagyjából 7000 menedékjog iránti kérelmet nyújtottak be, ami az összes kérelmező nagyjából 8 százaléka” – mondta a BBC Radio 4 Today című műsorában.

„A legtöbb eritreai állampolgár, aki menedékjogot kér, egyáltalán nem utasítható el – a kormány soha nem folytatna tárgyalásokat a kitoloncolásukról, mivel 84 százalékuk sikeres az első döntésben; a fellebbezés során pedig még többen lesznek sikeresek.” Megjegyezte: „Ha a menedékjogot elutasító és származási országukba vissza nem küldött emberek teljes számát nézzük, Pakisztán és Banglades állnak a lista élén” – mondta.

Sok fiatal eritreai próbálja meg elhagyni az országot – amely egypártrendszerű állam –, hogy elkerülje a katonai besorozást, ami évtizedekig is eltarthat. Eritrea 1993-as függetlensége óta, Etiópiától való függetlensége óta soha nem tartottak választásokat, és nincs független média sem. Isaias Afwerki elnök kritikusait letartóztatták és évek óta bebörtönözték, gyakran tárgyalás nélkül. Az országban csak négy vallás engedélyezett – az ortodox kereszténység, a szunnita iszlám, a római katolikus egyház és az eritreai evangélikus-lutheránus egyház –, más vallások követőit pedig évek óta bezárják. (BBC)