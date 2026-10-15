Felfüggesztették ügyészi állásából Fürcht Pált, újabb fegyelmi eljárás indult ellene

Lajtár István, a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbbügyész-helyettes felfüggesztette ügyészi állásából Fürcht Pált, aki ellen egyben újabb fegyelmi eljárást kezdeményezett – íra az MTI a Fürchtöt védő Horváth Lóránt ügyvédi iroda közleménye alapján. Lajtár azzal indokolta döntését, hogy Fürcht

„egyoldalú értelmezése alapján hozott nyilvánosságra a közvélemény számára ellenőrizhetetlen információkat egy folyamatban lévő büntetőügyben tett ügyészi intézkedésekről”.

Szerinte „súlyosan sérti az ügyészség szervezeti érdekeit és jóhírnevét, hogy Fürcht Pál a nyilatkozataiban ennek kapcsán egyértelműen arra utalt, miszerint a Legfőbb Ügyészség a jogszabályokban írt kötelezettség és az etikai normák előírásai ellenére egy büntetőügyben akadályozza a tényállás teljeskörű felderítését”.

Fürcht Pál Fotó: Németh Dániel/444

A Központi Nyomozó Főügyészséget 2022 és 2026 között főügyészként vezető szakember Baka András köztársasági elnöknek reagálva egy nyílt levélben írt arról, hogy az ukrán pénzszállítók elfogására Orbán Viktor adott utasítást. Szerinte az ügyben Szathmáry Zoltán legfőbb ügyésznek jelölt ügyész testvére is szerepet játszott. Szerinte azért indíthattak korábban fegyelmi eljárást, mert erről beszélt, és ezt az eljárást azért rendelhették a legfőbb ügyész jogkörébe, hogy a büntetést már Szathmáry szabhassa ki rá.

Nemrég az is kiderült, hogy a volt ügyészt a parlament végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottsága is meg akarja hallgatni, előtte pedig maga Magyar Péter támadta be őt.