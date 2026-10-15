Ha igazat mondana Várkonyi Andrea, akkor jogosult lehetne Mészáros Lőrinc vagyonának jelentős részére

„Van házassági szerződésük?

Van.

Szigorú?

Nem tudom, mert nem olvastam el.”

Ezt is mondta Várkonyi Andrea egy csodás interjúban szeptember végén a Storynak. A romantikus gesztust állítólag azzal magyarázta férjének, Mészáros Lőrincnek, hogy „bízom benne annyira, hogy én nem vagyok kíváncsi rá. Én kértem a legelején, hogy legyen szerződésünk. Amikor mondta, hogy elkészítették, csak annyit kérdeztem, hol kell aláírni. Fogalmam nincs a mai napig, mi van benne, mert sokkal fontosabb nekem, hogy ő szeressen, mint hogy mi van a házassági szerződésben.”

Várkonyi Andrea és férje, Mészáros Lőrinc Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Csakhogy, ahogy azt Kánai Pál ügyvéd a hvg.hu-nak elmondta: a szerződéses tartalom ismerete nélkül nem lehet akarategyezségről beszélni, az ilyen megállapodás pedig polgári jogilag nem létezik:

„Ha Mészáros Lőrinc nem vitatja Várkonyi Andrea sajtóban tett nyilatkozatának valóságtartalmát, akkor az esküvő után szerzett teljes vagyon házastársi közös vagyonnak minősülhet.”

Az ország leggazdagabb emberének és egyik legnagyobb munkáltatójának felesége egy sajnálatos válás után tehát azonnal megjelenne a leggazdagabb magyarok listáján ezen elmélet szerint. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy

a házassági vagyonjogi szerződés csak akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták;

viszont sem közjegyző, sem más hatóság nem foglal okiratba olyan szerződést, amelynek tartalmát az egyik fél nem is ismeri,

ezért a törvény szerint az ügyvéd az ellenjegyzésével kifejezetten tanúsítja, hogy a felek megismerték a szerződést.

Ezen a ponton még az is felmerülhet a kedves olvasóban, hogy esetleg Várkonyi nem mondott igazat. Egyelőre se a férj, se a feleség nem reagált a hvg.hu érdeklődésére, hogy akkor ez hogy is volt.