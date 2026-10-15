„Helyreállt és tovább javul” Elon Musk katonai célokra használt Starlink-szolgáltatása Ukrajnában

Helyreállt és tovább javul a Starshield, az amerikai Starlink műholdas kommunikációs rendszer katonai változatának működése a mozgó járműveken elhelyezett terminálokon – idézi az MTI az Ukrinform hírügynökség név nélkül nyilatkozó ukrán védelmi minisztériumi források alapján kiadott hírét.

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A védelmi minisztérium egyeztet a partnerekkel az előző napi korlátozások valamennyi okának és körülményének tisztázása érdekében – közölték az ukrán hírügynökségi források. A tárca emellett a fronton szolgáló egységekkel egyeztet arról, hogy mozgás közben milyen sebességnél működik a Starshield.

Szerhij Beszkresztnov, az ukrán elnök tanácsadója és rádiótechnológiai szakértő számolt be szerdán arról, hogy az Elon Musk tulajdonában lévő SpaceX kedd éjjel előzetes figyelmeztetés nélkül korlátozta a mozgás közben működő Starlink-terminálok sebességét. Az ukrán erők nem kaptak előzetes tájékoztatást az intézkedésről. A korlátozással az amerikai cég gyakorlatilag megfosztotta Ukrajnát attól a lehetőségtől, hogy megvédje magát a sugárhajtású Sahíd drónoktól.

Az Ukrinformnak nyilatkozó védelmi minisztériumi forrás szintén arról számolt be, hogy a Starlink-korlátozások megnehezítették az ukrán erők pilóta nélküli rendszereinek működtetését, a logisztikát és a közepes hatótávolságú csapásmérő műveleteket.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy szerda esti brit politikai showműsorban kijelentette, hogy Elon Musk hibát követett el, amikor korlátozásokat vezetett be a Starlink ukrajnai működésében, és ez emberéletekbe kerülhet. (MTI)