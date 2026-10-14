Zelenszkij úgy érzi, hogy Trump elárulta

Ukrajna éppen elveszít egy erős szövetségesét, mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a brit Piers Morgannek adott interjújában. Morgan kérdésére, hogy Ukrajna éppen elveszíti-e az USA-t, Zelenszkij így válaszolt:

„Igen, de nem miattunk. Nem lehetünk gyengék.” Majd hozzátette, hogy: „Fájdalmas, hogy Trump elnök oldalt választott és nem a miénket.” Trump öt nappal ezelőtt jelentette be, hogy dízelvásárlási szerződést köt Putyinnal, egyúttal kijelentve, hogy le kell cserélni Zelenszkijt.

BREAKING: President Zelensky tells Piers Morgan he feels 'betrayed' over Trump announcing an energy ceasefire and diesel deal with Putin. 'This is not the right side of history.' Full exclusive interview dropping soon 👇 📺 https://t.co/1nTb79BH8D @piersmorgan | @ZelenskyyUa https://t.co/LIBcd679x9 — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) October 14, 2026

Piers Morgan kérdésére, hogy úgy érzi-e, Trump elárulta, az ukrán elnök azt felelte, igen, de a dolog annál kicsit bonyolultabb, mint az ő személyes érzései. Zelenszkij „nagy hibának” nevezte azt, ami direktben talán még rosszabbul érinti Ukrajnát, mint Trump dízelbiznisze: Elon Musk, az amerikai elnök szövetségese a jelek szerint korlátozta a tulajdonában lévő Starlink műholdas internetszolgáltatását a frontvonalban, ami eddig a relatív ukrán hadi sikerek egyik alapja volt. Az ukrán fél szerdán közölte, hogy figyelmeztetés nélkül korlátozták, hogy milyen sebességű járműveket és eszközökön használható a Starlink - a határ 160 kilométer per óra lett - és ezen felül is akadozott a szolgáltatás a nap során. Musk azt nyilatkozta, hogy a Starlink ilyen jellegű korlátozásairól kizárólag Trump dönthet, nem pedig ő. Zelenszkij szerint emberek fognak meghalni, ha nem állítják vissza a korábbi szolgáltatást.