Zelenszkij úgy érzi, hogy Trump elárulta

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Ukrajna éppen elveszít egy erős szövetségesét, mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a brit Piers Morgannek adott interjújában. Morgan kérdésére, hogy Ukrajna éppen elveszíti-e az USA-t, Zelenszkij így válaszolt:

„Igen, de nem miattunk. Nem lehetünk gyengék.” Majd hozzátette, hogy: „Fájdalmas, hogy Trump elnök oldalt választott és nem a miénket.” Trump öt nappal ezelőtt jelentette be, hogy dízelvásárlási szerződést köt Putyinnal, egyúttal kijelentve, hogy le kell cserélni Zelenszkijt.

Piers Morgan kérdésére, hogy úgy érzi-e, Trump elárulta, az ukrán elnök azt felelte, igen, de a dolog annál kicsit bonyolultabb, mint az ő személyes érzései. Zelenszkij „nagy hibának” nevezte azt, ami direktben talán még rosszabbul érinti Ukrajnát, mint Trump dízelbiznisze: Elon Musk, az amerikai elnök szövetségese a jelek szerint korlátozta a tulajdonában lévő Starlink műholdas internetszolgáltatását a frontvonalban, ami eddig a relatív ukrán hadi sikerek egyik alapja volt. Az ukrán fél szerdán közölte, hogy figyelmeztetés nélkül korlátozták, hogy milyen sebességű járműveket és eszközökön használható a Starlink - a határ 160 kilométer per óra lett - és ezen felül is akadozott a szolgáltatás a nap során. Musk azt nyilatkozta, hogy a Starlink ilyen jellegű korlátozásairól kizárólag Trump dönthet, nem pedig ő. Zelenszkij szerint emberek fognak meghalni, ha nem állítják vissza a korábbi szolgáltatást.

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